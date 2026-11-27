Nhiều người trèo lên cây, cột điện để theo dõi đám cưới từ bên ngoài do lượng khách đổ về quá đông. Ảnh cắt từ clip.

Khoảng 400.000 người đổ về làng Nadawa, bang Bihar (Ấn Độ), hôm 25/11 để dự đám cưới con gái chính trị gia Anant Singh.

Cô dâu là Shivangi Singh, con gái út của ông Anant Singh, chính trị gia có ảnh hưởng tại khu vực Mokama, bang Bihar. Hôn lễ của cô và chú rể Rishikesh Kumar được tổ chức tại nhà riêng của gia đình, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế bởi quy mô đặc biệt lớn.

Theo India Today, Shivangi từng theo học tại trường St Bishop's ở thành phố Ranchi, trước khi tiếp tục học tại Birla College ở Pilani, bang Rajasthan. Sau đó, cô theo học Đại học Amity và hoàn thành chương trình thạc sĩ.

Khoảng 400.000 khách tham dự buổi lễ trên khu đất rộng 2,5 ha. Gia đình huy động 500 đầu bếp và phụ bếp để chuẩn bị tiệc, với khoảng 500.000 phần bánh kẹo truyền thống.

Đám cưới tại bang Bihar, Ấn Độ, thu hút khoảng 400.000 khách tham dự hôm 25/11. Ảnh: Times.

AFP cũng đưa tin một tấn thịt cừu cũng được sử dụng để chế biến các món thịt nướng và cà ri.

Ban tổ chức dựng 6 bãi đáp trực thăng tạm thời để đón khách VIP từ nhiều nơi trên khắp Ấn Độ. Khu vực tổ chức được trang trí bằng nhiều loại hoa cầu kỳ, trong đó có hoa nhập khẩu từ Trung Quốc, cùng màn trình diễn pháo hoa.

Chú rể Rishikesh Kumar là sinh viên chương trình MBA tại Đại học Bang Georgia ở thành phố Atlanta (Mỹ). Anh xuất hiện tại lễ cưới với kính râm, cầm khăn màu cam và di chuyển trong đoàn xe gồm 151 chiếc.

Theo đó, số lượng xe lẻ được xem là may mắn trong quan niệm của người Hindu. Một chiếc Land Rover Defender cũng nằm trong số những món quà dành tặng chú rể.

Khu vực tổ chức hôn lễ được dựng trên khu đất rộng khoảng 2,5 ha, với hàng trăm đầu bếp chuẩn bị tiệc cho khách. Ảnh: NDTV.

Lượng người đổ về làng Nadawa khiến các tuyến đường dẫn đến địa điểm tổ chức ùn tắc nghiêm trọng. Theo The Times of India, một vị khách không thể di chuyển bằng ôtô đã phải bỏ xe, chuyển sang đi máy kéo băng qua những cánh đồng để đến dự tiệc.

Thay vì thuê DJ biểu diễn, Anant Singh lên kế hoạch tổ chức cuộc đua ngựa để khách giải trí. Tuy nhiên, sự kiện không thể diễn ra như dự kiến vì lượng người kéo đến quá đông.

Nhiều người không có tên trong danh sách khách mời tìm cách theo dõi cuộc đua từ bên ngoài. Họ trèo lên cây và các trụ điện để nhìn vào khu vực tổ chức. Đám đông chen lấn, đứng chênh vênh trên những vị trí nguy hiểm khiến ban tổ chức phải hủy cuộc đua vào phút chót.

Một chiếc SUV đã được chuẩn bị làm phần thưởng cho người chiến thắng cuộc đua. Tuy nhiên, chiếc xe không có cơ hội tìm được chủ nhân khi hoạt động này bị hủy bỏ.

Đám cưới diễn ra đúng thời điểm mùa cưới tại Ấn Độ bắt đầu. Theo The Guardian, ước tính khoảng 5,2 triệu đám cưới sẽ được tổ chức trên khắp đất nước từ nay đến ngày 15/12.