Khoảng 18h45 ngày 26/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo có người mắc kẹt giữa khe tường hai nhà dân tại địa chỉ số 80 đường Lương Thế Vinh, phường Buôn Ma Thuột.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã điều động một xe cứu nạn, cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh N.C.V. (SN 2002, trú tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk), bị rơi xuống khe tường từ khoảng 15h30 cùng ngày.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, nạn nhân vẫn tỉnh táo nhưng bị thương, phần chân mắc kẹt sâu bên dưới, không thể tự thoát ra ngoài.

Do không gian chật hẹp, nạn nhân đã mắc kẹt hơn 3 giờ nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Các cán bộ, chiến sĩ phải triển khai phương án giải cứu thận trọng, vừa bảo đảm tiến độ, vừa tránh gây thêm thương tích cho nạn nhân.

Sau khoảng 15 phút triển khai công tác cứu nạn, lực lượng chức năng đã đưa nam thanh niên ra ngoài an toàn, đồng thời hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để kiểm tra, điều trị.

**Chú thích ảnh gợi ý:** Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai giải cứu nam thanh niên mắc kẹt giữa khe tường hai nhà dân.