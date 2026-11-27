Khu vực đang khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực

Trước đó, theo sơ đồ do cựu chiến binh cung cấp cùng nhiều nguồn tin khác nhau, qua quá trình khảo sát 3 địa điểm trên địa bàn bon Đắk Huýt, ngày 25/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Trực phối hợp với Đội K75 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) bắt đầu triển khai tìm kiếm mộ liệt sĩ.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Trực đang tiến hành tìm kiếm mộ liệt sĩ

Khu vực khai quật được xác định là nơi từng đặt Bệnh xá Quân y K20, cơ sở cứu chữa thương binh trong thời kỳ kháng chiến. Theo thông tin từ nhân chứng và các nguồn tư liệu, khu vực này nghi có nhiều hài cốt liệt sĩ còn nằm lại.

Mảnh ni lông được tìm thấy tại khu vực tìm kiếm

Trong ngày đầu tiên tìm kiếm (25/11), các lực lượng phát hiện nhiều di vật như mảnh ni lông, vải cáng, lọ thủy tinh đựng thuốc Penicillin và các ống thuốc, cùng 4 bộ hài cốt người. Tiếp tục công tác tìm kiếm ngày 26/11, lực lượng chức năng phát hiện thêm một số di vật tương tự và 3 bộ hài cốt.

Như vậy, đến sáng 27/11, tổng cộng 7 bộ hài cốt cùng nhiều di vật liên quan đã được phát hiện tại khu vực khai quật. Hiện các hài cốt và di vật đang được bảo quản tại hiện trường; cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức quy tập về nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.

Mảnh vải cáng được tìm thấy tại khu vực tìm kiếm

Theo ông Dương Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực, khu vực Bệnh xá Quân y K20 trước đây từng là tuyến hành quân của bộ đội. Các hài cốt được phát hiện chủ yếu nằm cùng một hàng, tuy nhiên độ nông, sâu không đồng đều.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ vị trí nào khi có manh mối.

Nhiều lọ thủy tinh đựng thuốc Penicillin được tìm thấy

Xã Quảng Trực rất mong muốn tiếp tục nhận được thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân để làm cơ sở tìm kiếm, quy tập thêm các liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn.

Các ống thủy tinh nghi là dụng cụ y tế được phát hiện cùng lọ thuốc Penicillin