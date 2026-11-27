MC Khánh Vy hào hứng đồng hành, chia sẻ cảm xúc tại Liên hoan Múa rối quốc tế 2026
Tối 26.11, tại Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Tài hoa kết nối năm châu”. Góp mặt tại sự kiện quy tụ gần 250 nghệ sĩ đến từ 13 quốc gia, MC Khánh Vy đã có những chia sẻ đầy hào hứng về sức hút của nghệ thuật múa rối và hành trình kết nối văn hóa năm châu.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/mc-khanh-vy-hao-hung-dong-hanh-chia-se-cam-xuc-tai-lien-hoan-mua-roi-quoc-te-2026.html