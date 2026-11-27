Đúng như GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Anh hùng Đa dạng sinh học ASEAN, Phó Chủ tịch Hội bảo tồn Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã phát biểu trong cuộc trao đổi với phóng viên Tiền Phong (nhân tuyến bài này) mới đây; rằng: khi các “Sứ giả hoang dã” được bảo vệ, thoát nạn tuyệt chủng, nhất là khi chúng trở về trong tầm quan sát, trải nghiệm của người dân và du khách, đem lại nguồn thu không nhỏ cho du lịch bền vững, thì điều ấy rất đúng với chiến lược quốc gia của Việt Nam ta về đa dạng sinh học, phù hợp với những cam kết và lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc hiện nay.