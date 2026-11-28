1. Nhà thơ Phú Đại Tiềm, tên thật là Lê Phú Tiềm (SN 1942), quê huyện Mê Linh, Hà Nội. Năm 1965, ông nhập ngũ, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; năm 1967, bị thương tại chiến trường Quảng Nam, thương tật 42%. Đất nước thống nhất, ông trở về quê dạy học.

Năm 1981, ông đến Nam Ban Lâm Hà xây dựng vùng kinh tế mới khi đất này còn hoang sơ, bắt tay lao động sản xuất, từ làm công nhân trại giống tằm tơ đến chế biến nông sản, rồi nghỉ hưu. Một cuộc đời đi qua chiến tranh, cuộc chuyển dịch quê hương tạo thành vốn sống phong phú đi vào thơ tự nhiên như những gì ông đã trải, để lần lượt 8 tập thơ đã ra đời.

Trải qua bao biến động, thơ ông luôn giữ sự trong sáng, chân thành và niềm tin yêu cuộc sống. Bài thơ Tâm thiện được chọn làm tựa đề tập sách đã bộc lộ rõ quan niệm sống của người cầm bút: Cát bụi không lu mờ phẩm cách/Sẻ, ưng chẳng lẫn lộn danh ngời/Thủy chung tình bạn nghìn năm trọng/Tâm thiện bao giờ vẫn sáng tươi”. Thơ là người, với ông, giá trị con người không nằm ở danh vị, mà ở phẩm cách, lòng thủy chung và cách đối đãi với cuộc đời.

Trong thơ Phú Đại Tiềm, quê hương Mê Linh nơi chôn nhau, cắt rốn, lưu dấu tuổi thơ luôn là nỗi nhớ sâu nặng; miền đất mới Nam Ban Lâm Hà đã trở thành quê hương thứ hai sau 45 năm gắn bó. Hai miền đất, cùng hiện lên trong thơ ông bằng tình cảm chân thành.

Nhà thơ Phú Đại Tiềm (thứ 2 từ trái qua) cùng các bạn thơ

2. Trong bài Đau đáu Mê Linh, nỗi nhớ quê được mở rộng như một trường ca, với truyền thống lịch sử, địa danh, phong tục hòa quyện cùng tình người. Từ dấu tích Hai Bà Trưng, dòng sông Hồng, những làng quê trù phú đến trò chơi trẻ nhỏ… như một dòng hồi tưởng vừa cụ thể vừa giàu sức lay động: Nơi đây hai nghìn năm trước/Thi Sách công phu luyện võ/Trưng Trắc thổi bùng tình yêu/Đứng trên đỉnh Thanh Tước/Phóng tầm quan sát Mê Linh: Trước mặt sông Hồng đỏ sóng, mướt dải làng quê… Để rồi “Biền biệt bốn mươi năm/Mỗi bận nhớ quê cồn cào như lửa/Ký ức sông Hồng dậy sóng miên man” đã diễn tả thật đắt nỗi nhớ của người xa xứ.

Trong Mơ lại ngày xanh, những trò chơi ô ăn quan, đánh chắt, chơi chuyền, thả thuyền giấy... được tái hiện bằng giọng thơ hồn nhiên, trìu mến: “Tuổi thần tiên theo suốt cuộc đời/ Nuôi ta lớn bổng tâm hồn”. Tuổi thơ không thuộc về quá khứ, mà là nguồn sinh dưỡng nuôi tâm hồn trong suốt hành trình làm người.

Nếu Mê Linh là nỗi nhớ không nguôi thì Nam Ban là miền đất gắn bó, dựng xây, ở đó cao nguyên được thi vị hóa bằng những hình ảnh: “Mây bay phượng múa vờn đồi gió/Suối lượn rồng phun đổ thác rơi” (Nam Ban). Ông khắc họa bức tranh Nam Ban với hai diện mạo đối lập: một thời hoang sơ, đường sá gập ghềnh, khí hậu khắc nghiệt; và hôm nay là vùng thị trấn trù phú với cà phê, dâu tằm, rau, hoa ngút ngàn. Câu thơ: “Người từ sáu mươi tư tỉnh thành góp mặt/Chung một nhịp đập Thủ đô”(Quê mới của anh) đã khái quát được tinh thần hội tụ, đoàn kết của cộng đồng trên vùng đất mới. Quê hương, trong cảm nhận của nhà thơ, không chỉ là nơi sinh ra mà còn là nơi con người gửi công sức, tình yêu và khát vọng để làm nên cuộc sống.

Thiên nhiên trong thơ ông còn là không gian của tình yêu đôi lứa, của những rung động dịu dàng và thủy chung. Bài thơ Đà Lạt lưu giữ vẻ đẹp phố núi trong trẻo, lãng mạn, với thông xanh, mặt hồ, mây trời và những mùa hoa: Thông như ngàn ngọn nến/Thắp giữa trời xanh cây/Em về vương phố mộng/Bốn mùa nức hương say/Lang Biang kỳ vĩ/Thiên đường hoa nơi này (Đà Lạt thu 1983). Tình yêu trong thơ ông dạt dào, mê đắm, có lúc lại được diễn đạt bằng hình ảnh mộc mạc mà duyên dáng: Em như cây lúa chiêm mơn mởn/Dịu dàng quê đằm thắm xuân thì/Anh như gió đồng ùa qua cờn cợn/Thổi vào đời nhau một chút quê” (Dịu dàng quê).

Nhà thơ Phú Đại Tiềm trong buổi ra mắt tập thơ.

3. Từ tình yêu riêng, cảm xúc thơ mở rộng thành tình yêu đất nước. Bài thơ Đất nước như vầng trăng mang nét đẹp sử thi, đất nước được nhìn bằng một cảm quan văn hóa rộng lớn, kết nối lịch sử dựng nước, truyền thống đấu tranh, di sản các vùng miền và vẻ đẹp của cộng đồng các dân tộc. Từ Trường Sa, Hoàng Sa đến Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn; từ tranh Đông Hồ, gốm Bát Tràng đến tháp Chàm, cồng chiêng Tây Nguyên, tất cả cùng tạo nên một bức tranh Việt Nam đa dạng mà thống nhất. Đất nước không chỉ là những biểu tượng lớn lao, mà còn nằm trong “In dấu chân cha/chai sần tay mẹ”, trong câu ca dao và nghĩa tình xóm làng.

Đã đi qua 2 thế kỷ, nhìn lại những đổi thay, lời thơ ông như reo vui, giọng thơ vừa hóm hỉnh vừa suy tư. Những gian khó, đói nghèo, chiến tranh của thế kỷ XX đối lập với diện mạo đổi mới hôm nay, khiến con người không khỏi ngỡ ngàng trước bước đi của thời đại và sự phát triển đi lên của đất nước: Thế kỷ hai mươi đói nghèo, giặc giã/Chạy mỏi chân cứ rạc cả người/Máu, nước mắt chừng như sắp cạn/Cũng có ngày trời hửng xanh tươi/Biết bao thứ đã lặn vào dĩ vãng/Ta vẫn đây mà cổ tích lạ chưa!/Khối câu nói xưa như sấm trạng/Nay “bốn chấm không” lạ lẫm như đùa (Ta vẫn đây mà như cổ tích).

Nhà thơ Trần Ngọc Trác - Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nguyên Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Lâm Đồng nhấn mạnh: Tuyển thơ Tâm thiện của nhà thơ Phú Đại Tiềm có hình thức nghệ thuật đa dạng, phóng khoáng; không bó hẹp trong khuôn mẫu, linh hoạt các thể thơ tự do, thơ 5 chữ, 7 chữ, 8 chữ và lục bát; ngôn ngữ giàu tính tạo hình, sức gợi, thể hiện sự đổi mới trong tư duy thi ca, đề tài, cấu trúc và nhịp điệu. Đặc biệt, là những vần thơ trẻ trung, tràn đầy tình yêu cuộc sống, sống đúng với chữ Tâm, Thiện, thể hiện niềm tự hào về cội nguồn và trách nhiệm với quê hương, đất nước.