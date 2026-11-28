Gần 90 tuổi, cụ Lương Sơn Bạc cùng các nghệ nhân vẫn miệt mài đan đó dưới mái nhà rêu phong truyền thống.

Đan đó trải qua nhiều công đoạn: Nhập nguyên liệu, chẻ nan, hun rơm tạo màu, đan, phơi khô rồi mới hoàn thiện để đưa ra thị trường.

Trước những đổi thay của đời sống hiện đại, nghệ nhân làng Tất Viên (xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên) vẫn giữ nghề truyền thống, mong muốn gìn giữ bản sắc làng quê Việt Nam.

Đôi tay nghệ nhân thoăn thoắt vót nan, đan đó theo lối thủ công truyền thống.

Đó được tiêu thụ trong và ngoài nước, được dùng để đánh bắt thủy sản, làm đạo cụ hay trang trí.