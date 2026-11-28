Hai thế kỷ gìn giữ hồn quê qua từng nan tre
Cách Hà Nội khoảng 60km, làng Tất Viên, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên vẫn lưu giữ nét đặc trưng của làng quê Bắc Bộ với những nếp nhà cổ và nghề đan đó có lịch sử hơn 200 năm. Dưới mái nhà rêu phong của cụ Lương Sơn Bạc, các nghệ nhân vẫn miệt mài với nghề, gìn giữ nét văn hóa truyền thống của địa phương. Từ những chiếc đó phục vụ đánh bắt thủy sản, sản phẩm làng nghề ngày nay còn được sáng tạo thành đồ trang trí, đạo cụ điện ảnh, tiêu thụ rộng rãi trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ...
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/hai-the-ky-gin-giu-hon-que-qua-tung-nan-tre-1066463