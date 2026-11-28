Vẹn nguyên ước mơ ngày đoàn tụ

Vượt qua những đoạn đường quê trơn trượt trong ngày mưa, đoàn công tác thu nhận mẫu ADN tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Hoá (72 tuổi, xã Khánh Bình). Ở tuổi xế chiều, bà vẫn đau đáu mong tìm được danh tính, phần mộ người em trai thứ tám, liệt sĩ Nguyễn Chí Tâm.

Bà Phạm Thị Ghiếp vui mừng khi nhận di ảnh người anh liệt sĩ được phục dựng.

Di chứng tai biến khiến đôi chân bà không còn đi lại được, giọng nói cũng khó khăn. Nhưng khi nhắc đến người em trai hy sinh ở tuổi đôi mươi, đôi mắt bà lại nhoà lệ. Bàn tay gầy guộc run run nắm lấy tay người thân, bà cố gắng kể về người em mãi mãi nằm lại chiến trường, để lại nỗi nhớ thương kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Ngoài hiên, mưa vẫn rơi. Trong căn nhà nhỏ, những lời nói đứt quãng của bà khiến các thành viên đoàn công tác không khỏi xúc động.

Thương binh Phạm Văn Dá nhận di ảnh của 3 người anh ruột đã hy sinh trong kháng chiến.

Mẫu sinh phẩm được lấy hôm ấy mang theo niềm hy vọng của người chị tuổi xế chiều. Bà mong kết quả đối chiếu ADN giúp xác định danh tính em trai, để gia đình biết nơi người em nằm lại, để nỗi chờ mong suốt bao năm có ngày được khép lại. Với bà, thời gian chẳng còn nhiều, nên ước nguyện ấy càng trở nên tha thiết.

Người thân trở về trong di ảnh

Cũng trong chiến dịch “500 ngày đêm”, tại xã Trí Phải, những đoàn viên, thanh niên miệt mài thực hiện công việc phục dựng di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ. Những bức chân dung được trao tận tay các gia đình mang lại niềm vui khó diễn tả, nhất là với những người từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy lại gương mặt người thân đã khuất.

Ðoàn viên đến tận nhà thu thập hình ảnh tham khảo để phục dựng di ảnh cho gia đình thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong một ngày mưa tại Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, 42 di ảnh được trân trọng trao đến các gia đình. Phần lớn chân dung được phục dựng từ những lời kể, ký ức của người thân và hình ảnh tham khảo, bởi nhiều gia đình không còn lưu giữ ảnh gốc của các mẹ, các liệt sĩ.

Trực tiếp tham gia phục dựng ảnh, anh Biện Quốc Huy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Trí Phải, nhớ mãi những lần trao ảnh cho thân nhân liệt sĩ. Có người vừa nhìn thấy chân dung đã bật khóc, nghẹn ngào vì sau nhiều năm mới được nhìn lại gương mặt cha, ông mình.

Năm 2026, Xã đoàn Trí Phải trao hơn 60 di ảnh cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ.

“Qua từng câu chuyện được nghe kể trong quá trình phục dựng, tôi càng thấm thía sự hy sinh của cha ông. Ðó cũng là động lực để tôi và các bạn đoàn viên cố gắng hoàn thành công việc, trao những bức ảnh ý nghĩa cho gia đình các liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng”, anh Huy chia sẻ.

Một mẫu ADN được thu nhận, một di ảnh được trao đi, mỗi việc làm đều xuất phát từ mong muốn đáp đền những hy sinh của thế hệ đi trước. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi nhớ người thân vẫn hiện diện trong từng mái nhà và trong ký ức của bao thế hệ. Những người chị, người em, những người con hôm nay vẫn mong ngóng ngày tìm lại được người thân đã khuất.