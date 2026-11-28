- Cơ duyên nào đưa anh đến với sáng tác nhạc, vọng cổ ca ngợi quê hương, con người Cà Mau và các vùng miền khác?

Tác giả Lâm Hữu Tặng: Khi còn là phóng viên công tác tại Ðài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước (cũ), tôi bắt đầu sáng tác ca khúc và tập tành viết vọng cổ. Bài đầu tiên tôi viết là "Ngoại ơi!". Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đây là công việc phụ để thoả mãn niềm đam mê nghệ thuật và tình yêu quê hương. Không ngờ, sau khi nghỉ việc tại đài, sáng tác lại trở thành công việc chính của tôi.

Tác giả Lâm Hữu Tặng (bìa phải) gặp gỡ các nghệ sĩ Hà Như, Lê Tứ để trao đổi về nghề.

Thời gian đầu tôi có chút lo lắng, bởi nghề sáng tác không phải lúc nào cũng mang lại thu nhập ổn định. Tuy nhiên, càng làm tôi càng nhận ra, nếu tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, có giá trị và được công chúng đón nhận thì vẫn có thể sống được với nghề. Từ năm 2021, tôi bắt đầu tìm hiểu và thực hiện uỷ quyền tác quyền cho các tác phẩm của mình. Nguồn thu từ tác quyền hiện nay góp phần giúp tôi duy trì công việc sáng tác, có thêm động lực để tiếp tục viết những tác phẩm mới.

- Trong số những sáng tác về Cà Mau, tác phẩm nào để lại cho anh nhiều kỷ niệm nhất? Anh thường tìm kiếm những chất liệu nào để đưa vào tác phẩm của mình?

Tác giả Lâm Hữu Tặng: Có lẽ là bài "Tình má với Năm Căn", do Nghệ sĩ Ưu tú Hoa Phượng thể hiện. Ðây là tác phẩm tôi viết dựa trên một câu chuyện, nhưng khi hoàn thành thì đã hết thời hạn gửi dự thi nên không tham gia. Sau đó, tôi gửi bài đăng trên Báo Sân Khấu. Các anh chị ở Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau (cũ) biết đến tác phẩm, liên hệ tôi để Nghệ sĩ Ưu tú Hoa Phượng thể hiện trên sóng phát thanh, truyền hình.

Tôi viết theo mạch truyện, đặt cảm xúc vào nhân vật và câu chuyện, không nghĩ tác phẩm sẽ được yêu thích rộng rãi như vậy. Ðây cũng là kỷ niệm đẹp, tiếp thêm niềm tin để tôi theo đuổi con đường sáng tác.

Cà Mau hôm nay mang đến cho tôi rất nhiều chất liệu sáng tác. Nhìn vào sự thay đổi của địa phương sau hợp nhất, tôi cảm nhận rõ vùng đất đang trên đà phát triển. Các hoạt động, sự kiện văn hoá, kinh tế, xã hội diễn ra sôi nổi; tinh thần người dân phấn khởi, hào hứng hơn trước những cơ hội mới.

Với một người yêu cải lương, vọng cổ như tôi, được trở về sinh sống và sáng tác tại vùng đất sản sinh ra bài "Dạ cổ hoài lang" thực sự như "cá gặp nước". Tôi tham gia sinh hoạt trong Hội Sân khấu tỉnh, có điều kiện gặp gỡ, trao đổi với các văn nghệ sĩ để tìm hướng sáng tác phù hợp hơn. Tôi mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều tác phẩm viết về các xã, phường, những vùng đất và con người cụ thể của Cà Mau.

- Sau 20 năm xa quê và trở về, diện mạo Cà Mau hôm nay có tạo nên những chuyển biến trong cảm xúc, sáng tác của anh?

Tác giả Lâm Hữu Tặng: Tôi cảm nhận Cà Mau đã khoác lên mình diện mạo mới. Con người vẫn thân thiện, hiền hoà, nghĩa tình nhưng ngày càng văn minh, hiện đại, tư tưởng cởi mở hơn. Ðời sống ở nông thôn khởi sắc, sung túc và phát triển. Ðiều đó giúp tôi có tâm thế thoải mái hơn trong sáng tác, vừa cảm nhận được nét truyền thống thân quen, vừa thấy được sức sống mới của quê hương.

Tác giả Lâm Hữu Tặng dành nhiều sáng tác về sự đổi mới của quê hương.

Nếu trước đây, nhiều bài vọng cổ của tôi được viết theo cốt truyện nên thường mang màu sắc trầm lắng, có phần man mác buồn thì hiện nay, sáng tác đã tươi vui, mềm mại và giàu sức sống hơn. Tôi muốn đưa vào tác phẩm hình ảnh một Cà Mau đang chuyển mình, từ những đặc sản nổi tiếng, đờn ca tài tử, di tích lịch sử đến những công trình mới như điện gió, cao tốc và cầu kết nối ra đảo Hòn Khoai.

Ðặc biệt, tôi rất thích sự thay đổi trong cách nhìn về vị thế của Cà Mau. Từ vùng đất cuối trời Nam, địa phương đang hướng đến vai trò là địa đầu cực Nam Tổ quốc với nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển. Ðây là nguồn cảm hứng rất phong phú. Tôi tin rằng những chuyển động ấy sẽ tiếp tục đi vào các sáng tác của mình bằng những giai điệu và ca từ mới mẻ hơn.

- Anh có những dự định gì để tiếp tục phát triển sự nghiệp sáng tác, đồng thời góp phần lan toả tình yêu đờn ca tài tử, vọng cổ trong cộng đồng, nhất là giới trẻ?

Tác giả Lâm Hữu Tặng: Trước mắt, tôi dự định xây dựng kênh giới thiệu các điệu lý dành cho người yêu thích hát karaoke. Ðây là dự án tôi tự chuẩn bị kinh phí thực hiện. Khi đã trở về Cà Mau, tôi có nhiều điều kiện tiếp cận chất liệu sáng tác từ báo chí, những chuyến đi thực tế, giao lưu và tìm hiểu các địa danh, vùng quê. Mỗi nơi đều có câu chuyện, nét văn hoá và con người riêng, có thể trở thành nguồn cảm xúc để viết nên những tác phẩm gần gũi với công chúng.

Tôi phấn khởi khi thấy đờn ca tài tử ngày càng được quan tâm. Các bạn trẻ yêu thích loại hình nghệ thuật này nhiều hơn; đờn ca tài tử được đưa vào học đường, các cuộc thi dành cho người lớn, học sinh, sinh viên được tổ chức thường xuyên. Hoạt động sáng tác cũng được khuyến khích.

Tôi đang tham gia các khoá học chuyên sâu về sáng tác và bài bản vọng cổ, cải lương để hoàn thiện kỹ năng. Tôi nghĩ, có tình yêu thôi chưa đủ, người sáng tác còn phải học hỏi để tác phẩm đúng bài bản, chuẩn về cấu trúc và có sức hấp dẫn. Với âm nhạc, ca từ phải có chất thơ rồi mới kết hợp với giai điệu; còn đờn ca tài tử có những khuôn nhạc riêng, người viết cần hiểu rõ để đặt lời cho phù hợp. Tôi muốn tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo thêm những bài bản nhỏ, những điệu lý mới, góp phần làm phong phú kho tàng ca cổ và tạo thêm sức hấp dẫn cho nghệ thuật truyền thống.

- Cảm ơn tác giả Lâm Hữu Tặng về buổi trao đổi này!