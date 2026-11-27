Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tiến hành tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Đất Thánh, xã Tân Lộc.

Theo hồ sơ xác minh, Nghĩa trang Đất Thánh trước đây có diện tích khoảng 1.000 m², từng là nơi an táng hàng chục liệt sĩ. Khoảng năm 1985, Nhà nước tổ chức quy tập hài cốt đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Thới Bình.

Đến năm 2000, trong quá trình đào móng xây dựng nhà ở, người dân tiếp tục phát hiện một bộ hài cốt và báo chính quyền địa phương tổ chức đưa về nghĩa trang an táng. Từ đó đến nay, khu vực này chưa được tổ chức tìm kiếm, quy tập thêm.

Lực lượng tìm kiếm cẩn trọng đưa hài cốt lên

Từ thông tin do nhân chứng cung cấp và kết quả xác minh thực địa, cùng với quyết tâm không để sót đồng đội, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kiên trì mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sau 2 ngày đào tìm ở độ sâu khoảng 2 m, lực lượng đã lần lượt phát hiện, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ.

Quá trình quy tập được tiến hành cẩn trọng, trang nghiêm, đúng quy định. Các hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

Hài cốt được gói cẩn thận, đảm bảo trang nghiêm và sự trân trọng dành cho người đã hy sinh vì độc lập dân tộc

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một người con ưu tú của Tổ quốc được trở về trong vòng tay quê hương, gia đình và đồng đội. Kết quả quy tập không chỉ góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thắp hương tưởng niệm hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. Đây là hài cốt thứ 23 được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau quy tập thành công trên địa bàn tỉnh.