Học sinh thành phố Đồng Nai tham quan Di tích Nhà lao Tân Hiệp, phường Tam Hiệp.

Đặc biệt, cuộc nổi dậy phá khám ngày 2-12-1956 giải thoát hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị giam giữ đã trở thành dấu son trong lịch sử đấu tranh của quân và dân Đồng Nai, góp phần tạo thế và lực cho phong trào cách mạng miền Nam.

Giữ vững khí tiết cách mạng giữa chốn lao tù

Nhà lao Tân Hiệp nằm trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, từng là một trong những trại giam lớn trong hệ thống nhà tù do thực dân, đế quốc xây dựng ở miền Nam nhằm giam giữ, đàn áp những người cộng sản, người yêu nước và những người tham gia phong trào đấu tranh cách mạng.

Theo các tài liệu lịch sử, khu đất xây dựng nhà lao trước đây vốn là một bãi tha ma, xung quanh có những vườn cao su rộng lớn. Năm 1955, Mỹ - Diệm cải tạo Nhà lao Tân Hiệp thành một trong 6 nhà lao lớn ở miền Nam, bên cạnh nhà lao ở Côn Đảo, Phú Quốc, Chí Hòa, Thủ Đức và Phú Lợi.

Để che đậy tội ác trước dư luận, Mỹ - Diệm đặt cho Nhà lao Tân Hiệp cái tên mới là Trung tâm Huấn chính Biên Hòa với mục đích “cải tạo tư tưởng những người lầm đường lạc hướng, chống đối lại chính thể quốc gia”; đồng thời tuyên truyền chủ thuyết “đả thực, bài phong, diệt cộng”. Giữa năm 1956, nhà lao cơ bản được xây dựng hoàn chỉnh với 2 lớp hàng rào kẽm gai, hệ thống 9 tháp canh lớn nhỏ, cổng sắt kiên cố. Bên trong có 7 khu trại giam, bao gồm khu dành cho phụ nữ. Các trại được phân chia theo từng nhóm tù nhân, trong đó chiến sĩ cách mạng, đảng viên trung kiên và đồng bào yêu nước bị giam giữ tại các trại D, E, G.

Cùng với chính sách đàn áp ngày càng quyết liệt, số lượng tù nhân tại Nhà lao Tân Hiệp liên tục tăng lên. Từ vài trăm người trong năm 1955 đến giữa năm 1956, tăng lên hơn 2 ngàn người. Tình trạng quá tải khiến nơi giam giữ trở nên chật chội, ẩm thấp, thiếu vệ sinh. Chế độ ăn uống kham khổ, những trận đòn tra tấn, hành hạ diễn ra thường xuyên khiến cuộc sống của người tù vô cùng khắc nghiệt.

Theo hồi ký được trích dẫn trong cuốn Tội ác Mỹ - Ngụy tại nhà lao Tân Hiệp - Biên Hòa (Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành), ông Đinh Văn Trọng, sinh năm 1927 (phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa trước đây, nay là phường Trấn Biên) kể lại những thủ đoạn tra khảo của địch: “Lúc mới bắt về, chúng giả bộ gọi từng người lên bổ túc hồ sơ nhưng lại đánh đập, đấm, đá túi bụi để dằn mặt. Chúng dùng cây gỗ và roi điện khảo tra, đánh đến ngất xỉu. Khi tỉnh dậy lại sai lính đánh tiếp, sau đó đem nhốt lại vào trại giam”.

Trong hồi ký của nhà văn Lý Văn Sâm, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai, bên cạnh bạo lực thể xác, địch còn tìm cách khuất phục tù nhân bằng những thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ và tuyên truyền chính trị: “Chủ trương của địch là mở 3 lớp tố cộng. Ai vào học các lớp đó coi như được tẩy não, bài vở chúng dạy rất phản động, chống lại ta, mục đích là làm cho người đi học được “giác ngộ” chính nghĩa quốc gia. Các lớp này chúng tôi không đi học cũng vẫn nghe giảng vì chúng phát loa ra”.

Trong bối cảnh đó, những đồng chí đảng viên và người yêu nước bị giam giữ tại Nhà lao Tân Hiệp đã tìm cách tập hợp lực lượng, xây dựng tổ chức Đảng trong nhà lao để lãnh đạo quần chúng đấu tranh và thống nhất chủ trương hành động.

Cuộc phá khám làm rung chuyển nhà lao

Ngày 2-12-1956, được sự nhất trí của Liên Tỉnh ủy miền Đông, những chiến sĩ cộng sản trong Nhà lao Tân Hiệp dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Tâm (Bảy Tâm) - Bí thư Đảng ủy nhà tù và một số đồng chí khác tổ chức cuộc phá khám nhằm giải thoát các đồng chí, đồng bào yêu nước. Đúng 17h45, khi tiếng kẻng vang lên báo hiệu tù nhân vào trại cũng là lúc hiệu lệnh nổi dậy được phát ra. Tiếng hô “xung phong” vang lên, các mũi xung kích đồng loạt tiến công những mục tiêu đã được phân công từ trước.

Năm 1994, Nhà lao Tân Hiệp được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Trải qua nhiều đợt trùng tu, tôn tạo, nơi đây ngày càng khang trang, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng và ghi dấu tinh thần kiên trung, bất khuất của những chiến sĩ cách mạng trên mảnh đất miền Đông gian lao mà anh dũng.

Trong 15 phút đầu tiên, lực lượng cách mạng đã hoàn toàn làm chủ tình hình. Sau đó, lính địch mới kịp chấn chỉnh, vội vã nổ súng truy đuổi, khiến nhiều người bị thương và hy sinh, trong đó có đồng chí Phan Văn Rô, nhà thơ, nhà báo Dương Tử Giang. Sau 40 phút, cuộc nổi dậy phá khám Nhà lao Tân Hiệp kết thúc. Có 462 cán bộ, đảng viên và người yêu nước thoát khỏi nhà lao, trở về với cách mạng; lực lượng nổi dậy còn thu được 40 khẩu súng các loại của địch.

Đánh giá về tầm vóc của sự kiện này, trong tác phẩm Cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp ngày 2-12-1956, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Văn Trang khẳng định: Đây là trận mở đầu trang sử đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược cứu nước của Đảng bộ và nhân dân Biên Hòa, là cuộc phá khám có tổ chức, có sự lãnh đạo của Đảng với quy mô lớn nhất trong lịch sử đấu tranh của địa phương. Số cán bộ thoát ngục cùng 40 khẩu súng thu được đã trở thành vốn quý vô giá, bổ sung trực tiếp về thế và lực cho cách mạng miền Đông Nam Bộ, góp phần quan trọng vào phong trào Đồng khởi sau này, đưa cách mạng miền Nam chuyển từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang.