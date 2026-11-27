Già làng có uy tín trong bản

Già làng Lầu Minh Pó (SN 1961), ở bản Na Tao, xã Pù Nhì, tỉnh Thanh Hóa, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát cũ. Sau khi nghỉ hưu, ông trở về địa phương và được nhân dân tín nhiệm bầu làm người có uy tín trong bản.

Ông Pó cho biết, từng trải qua nhiều vị trí công tác, quản lý nên ông nhận thức rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của bản thân. Những năm qua, ông luôn gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động người thân, dòng họ và nhân dân trong bản thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Già làng Lầu Minh Pó (bên phải). Ảnh: Lê Dương

Ông thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kịp thời phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm đúc kết trong quá trình công tác và học hỏi từ các địa phương khác để vận động người dân cùng học tập, làm theo.

Không chỉ vậy, ông còn tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếng nói, chữ viết cùng những phong tục, tập quán tốt đẹp của người Mông. Đồng thời, ông vận động bà con từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, không tin và không tham gia các hoạt động của những tổ chức tự xưng là “tà đạo”, “đạo lạ” trái phép trên địa bàn.

Ông Pó cũng tích cực tham gia hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng; hưởng ứng các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh đó, ông còn tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động chống phá, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Ông Pó là người tiên phong vận động đưa người chết vào quan tài. (ảnh tư liệu)

“Với vai trò là người có uy tín, tôi luôn vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào Mông, từng bước xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, không còn phù hợp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa địa phương”, ông Pó chia sẻ.

Vận động đưa người chết vào quan tài

Một trong những dấu ấn nổi bật của ông Pó trong công tác vận động đồng bào thay đổi nếp sống là việc tiên phong đưa người chết vào quan tài, góp phần xóa bỏ hủ tục treo thi thể trong nhà suốt 7 ngày của người Mông.

Ông kể, năm 1993, Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. Thời điểm đó, ông Pó đang giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy. Cũng đúng lúc này, ông nội của ông là cụ Lầu Chứ Dơ qua đời. Với quyết tâm xóa bỏ hủ tục, ông đã cùng một số người trong dòng họ kiên quyết đưa thi thể ông nội vào quan tài.

Già làng Lầu Minh Pó đi đến từng nhần dân để tuyên truyền, vận động. Ảnh: Lê Dương

“Tôi nghĩ, muốn vận động người khác làm theo thì trước hết gia đình mình phải làm gương. Khi quyết định đưa ông nội vào quan tài, tôi bị cả dòng họ chỉ trích. Bố tôi phản đối, cho rằng người Mông từ bao đời nay không làm như vậy, nếu làm thế sẽ bị tổ tiên quở phạt. Nhưng tôi vẫn kiên quyết thực hiện, cuối cùng mọi người cũng miễn cưỡng chấp nhận”, ông Pó nhớ lại.

Đám tang của gia đình ông là đám tang đầu tiên của người Mông ở Mường Lát thực hiện việc đưa người chết vào quan tài. Ban đầu, nhiều người cho rằng ông Pó bất hiếu vì “nhốt” người đã khuất trong chiếc quan tài kín bưng. Thậm chí, có người còn tin rằng linh hồn ông nội sẽ “về bắt” ông vì dám làm trái tục lệ.

Theo ông Pó, tục treo thi thể người chết trong nhà suốt 7 ngày không phải là phong tục truyền thống của người Mông mà xuất phát từ những quan niệm, thói quen được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Vì vậy, để thay đổi nhận thức của bà con, cần có sự kiên trì và những hành động làm gương từ chính những người trong cộng đồng.

Các bản ở vùng cao Thanh Hóa dần xóa bỏ thủ tục lạc hậu về tang ma. Ảnh: Lê Dương

Khi giữ cương vị Phó Bí thư Huyện ủy, ông đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương lặn lội đến những bản xa xôi như Pha Đén, Sài Khao để tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tập quán trong tang lễ.

Dù đã nghỉ hưu, ông Pó vẫn dành nhiều thời gian, tâm huyết đến từng bản, từng nhà để tiếp tục vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Nhờ sự kiên trì, gương mẫu của ông cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhận thức của đồng bào Mông ở các xã vùng cao từng bước thay đổi. Nhiều hủ tục dần được xóa bỏ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ hơn.

Với những đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, ông Lầu Minh Pó được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030.