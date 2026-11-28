NSNA Dương Ðức Kiên chia sẻ: “Hành trình theo đuổi nhiếp ảnh nghệ thuật của tôi chưa bao giờ dễ dàng. Có lúc, dù rất muốn nhưng vì công việc nên tôi đành bỏ lỡ các chuyến sáng tác. Với tôi, làm nghề để mưu sinh và sáng tác nghệ thuật là để nuôi dưỡng tâm hồn. Giá trị lớn nhất của một tác phẩm không chỉ nằm ở kỹ thuật hay giải thưởng, mà chính là câu chuyện, thông điệp gửi đến người xem và mỗi tác phẩm là một phần ký ức, tình yêu dành cho cuộc sống”.

Với ảnh đời thường, thể loại yêu thích nhất, anh chú trọng quan sát, nắm bắt khoảnh khắc tự nhiên và truyền tải cảm xúc chân thật. Không cầu kỳ, anh luôn mong muốn mỗi bức ảnh có nội dung, câu chuyện, để lại ấn tượng cho người xem. Từ bỡ ngỡ ban đầu, anh dần gặt hái thành công, đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Riêng năm 2026, anh có 10 tác phẩm được chọn triển lãm tại các cuộc thi ảnh, 2 giải Khuyến khích, 1 giải Nhì; đặc biệt, có 2 tác phẩm được chọn triển lãm tại cuộc thi ảnh cấp quốc gia.

Với anh, mỗi tác phẩm đều gắn với hành trình, kỷ niệm riêng và biển đảo, biên cương luôn là đề tài tâm huyết. Nụ cười chiến sĩ, ánh mắt hướng về quê nhà hay hình ảnh người lính nơi đầu sóng ngọn gió luôn mang đến cho anh cảm xúc đặc biệt. Vì thế, giải thưởng về đề tài này luôn là sự động viên quý giá, ghi nhận nỗ lực trong những tháng ngày âm thầm theo đuổi đam mê của anh.

“Nhiếp ảnh dịch vụ giúp tôi có công việc ổn định, tạo dựng uy tín với khách hàng và chăm lo cuộc sống gia đình, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, rèn tính kiên trì, tinh thần học hỏi và ý thức trách nhiệm. Nhiếp ảnh nghệ thuật mở ra thế giới rộng lớn hơn, cho tôi cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều người, học cách quan sát cuộc sống sâu sắc hơn, trân trọng những điều bình dị và cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của quê hương, đất nước; được tham gia thực tế sáng tác, những cuộc thi và triển lãm ảnh”, NSNA Dương Ðức Kiên cho biết thêm.

Ðiều khiến anh vui và tự hào nhất là khi tác phẩm được đón nhận, qua đó góp phần quảng bá vẻ đẹp quê hương Tây Ninh, con người Việt Nam và hình ảnh người chiến sĩ nơi biên cương, biển đảo. Chặng đường sắp tới, anh xác định đó là hành trình học hỏi không ngừng, hy vọng sẽ có thêm nhiều tác phẩm chất lượng.

NSNA Dương Ðức Kiên: “Tôi sẽ tiếp tục cầm máy, tiếp tục đi, học hỏi và sáng tác khi còn có thể. Giải thưởng là niềm vui, nhưng được sống với đam mê, được ghi lại khoảnh khắc đẹp mới chính là phần thưởng quý giá nhất của người nghệ sĩ nhiếp ảnh”.

Thăm chiến sĩ Trường Sa.

Nét đẹp thiếu nữ Chăm.

Ca gác biên cương.

Lớp học kinh Islam.

Tuổi thơ.

Mùa vàng trên đường tuần tra.

Núi Bà Ðen - Tây Ninh.