Diễn ra từ ngày 27-29/11 tại Sân Nam, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế - Hà Nội 2026 với chủ đề “Bừng vị năm châu – Chung nhịp toàn cầu” mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực đa quốc gia. Từ những món ăn đặc trưng của Hàn Quốc đến nét tinh tế trong ẩm thực Huế, sự kiện không chỉ giới thiệu các hương vị đặc sắc mà còn tạo cơ hội giao lưu giữa nghệ nhân, đầu bếp và đại diện nhiều nền văn hóa. (Ảnh: Dương Linh/PV Vietnam+)

Các gian hàng ẩm thực quốc tế tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế - Hà Nội 2026, giới thiệu những món ăn và sản phẩm đặc trưng của nhiều quốc gia. (Ảnh: Dương Linh/PV Vietnam+)

Những món ăn truyền thống của Hàn Quốc, trong đó có tokbokki (bánh gạo cay), thu hút sự quan tâm của khách tham quan tại Lễ hội. (Ảnh: Dương Linh/PV Vietnam+)

Đại diện đầu bếp các quốc gia giao lưu tại Lễ hội, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật chế biến, góp phần tăng cường kết nối trong cộng đồng ẩm thực quốc tế. (Ảnh: Dương Linh/PV Vietnam+)

Bún Huế được giới thiệu tại Lễ hội, mang đến cho thực khách cơ hội khám phá hương vị đặc trưng của ẩm thực cố đô. (Ảnh: Dương Linh/PV Vietnam+)

Nghệ nhân ẩm thực Huế Trần Thị Hồng Lan giới thiệu những nét đặc trưng trong cách chế biến món bún Huế, góp phần lan tỏa giá trị ẩm thực truyền thống Việt Nam. (Ảnh: Dương Linh/PV Vietnam+)

Đầu bếp người Hàn Quốc giới thiệu các gia vị truyền thống của quê hương tại Lễ hội. (Ảnh: Dương Linh/PV Vietnam+)

Các món ăn quốc tế mang đến cho thực khách cơ hội khám phá sự đa dạng về nguyên liệu, gia vị và phương thức chế biến của nhiều nền ẩm thực. (Ảnh: Dương Linh/PV Vietnam+)

Hoạt động giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực tại Lễ hội góp phần đưa các nền văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách. (Ảnh: Dương Linh/PV Vietnam+)

Hoạt động giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực tại Lễ hội góp phần đưa các nền văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách. (Ảnh: Dương Linh/PV Vietnam+)

Hoạt động giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực tại Lễ hội góp phần đưa các nền văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách. (Ảnh: Dương Linh/PV Vietnam+)