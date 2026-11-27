Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Đảnh (sinh năm 1941, ngụ tại ấp Rạch Lăng, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) là người có công với cách mạng và là thương binh hạng 3/4. Đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, Mẹ đã cống hiến và hy sinh thầm lặng vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Ở tuổi 85, Mẹ vẫn luôn là tấm gương về lòng yêu nước và ý chí kiên trung cho các thế hệ con cháu noi theo.

Các tổ chức đoàn thể PVCFC và lãnh đạo địa phương dùng "Bữa cơm tri ân" với Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Đảnh.

Các tổ chức đoàn thể PVCFC và lãnh đạo địa phương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Đảnh.

Trong không khí thân tình, đại diện các tổ chức đoàn thể PVCFC cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện và lắng nghe Mẹ ôn lại những ký ức hào hùng một thời khói lửa. Đặc biệt, điểm nhấn ý nghĩa của chương trình là hoạt động đoàn viên, người lao động cùng vào bếp, tự tay chuẩn bị và nấu những món ăn dân dã, mang hương vị quê hương để mời Mẹ.

Bữa cơm giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình là dịp để thế hệ trẻ Phân bón Cà Mau bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của thế hệ đi trước. Trong không khí quây quần bên mâm cơm, nụ cười và ánh mắt xúc động của Mẹ Ngô Thị Đảnh đã làm trọn vẹn thêm ý nghĩa nhân văn của chương trình, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người tham gia.

Đoàn viên, người lao động cùng vào bếp, tự tay chuẩn bị và nấu những món ăn dân dã, mang hương vị quê hương để mời Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Đảnh.

Không chỉ là hoạt động thăm hỏi, chăm lo người có công với cách mạng, “Bữa cơm tri ân” còn góp phần vun đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong mỗi đoàn viên, người lao động PVCFC. Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, qua đó tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa “Nghĩa tình” của người lao động Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam nói chung và PVCFC nói riêng.

Chương trình khép lại bằng những lời thăm hỏi, động viên và lời chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui bên con cháu. Những việc làm gần gũi, thiết thực như “Bữa cơm tri ân” tiếp tục thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ và người lao động PVCFC đối với cộng đồng, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống nghĩa tình của người lao động ngành Dầu khí qua các thế hệ.