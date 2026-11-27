Thiếu ngủ làm tăng tới 46% nguy cơ mắc bệnh thận mạn

Trong thực tế thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là ở nhóm bệnh nhân trẻ đang trong độ tuổi lao động với áp lực công việc lớn, các bác sĩ Khoa Nội Thận Khớp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) thường xuyên nhận được cùng một băn khoăn: “Tôi thường xuyên thức khuya và ngủ không đủ thời gian, không biết có ảnh hưởng đến chức năng thận hay không?”.

Trao đổi về vấn đề này, Cử nhân điều dưỡng Đỗ Thị Là, Khoa Nội thận khớp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết giấc ngủ là một quá trình sinh lý thiết yếu duy trì cân bằng nội môi, phục hồi năng lượng và điều hòa hệ thần kinh, nội tiết của cơ thể.

Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện 19-8. Ảnh: T. Hoài

Theo các nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế Clinical Kidney Journal và Kidney Medicine với hàng triệu người tham gia cho thấy thời lượng ngủ quá ngắn có liên quan trực tiếp đến sự suy giảm độ lọc cầu thận. Cụ thể, so với nhóm ngủ đủ từ 7-8 giờ mỗi đêm thì những người ngủ dưới 4 giờ/đêm và dưới 5 giờ/đêm có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn lần lượt khoảng 41% và 46%.

Giờ vàng phục hồi của thận bị đánh cắp khi thức khuya

Lý giải sâu hơn về cơ chế sinh học bên trong cơ thể, một bác sĩ ngoại thận cho biết dù thận luôn duy trì hoạt động lọc máu liên tục suốt 24/24 giờ, nhưng khả năng tái tạo và phục hồi tế bào thận lại tăng mạnh mẽ nhất vào ban đêm.

Đặc biệt, khung thời gian từ khoảng 23h đến 3h hôm sau, khi cơ thể bước vào các giai đoạn ngủ sâu, là thời điểm vàng để thận tự sửa chữa các tổn thương vi thể.

Chính vì vậy, thói quen thức khuya sau 23h không đơn thuần chỉ làm gián đoạn quá trình phục hồi tự nhiên của tế bào thận mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy như rối loạn hormone, biến động huyết áp và đảo lộn nhịp sinh học.

Tất cả những yếu tố này cộng hưởng lại, âm thầm gây tổn thương cấu trúc thận một cách gián tiếp nhưng bền bỉ theo thời gian.

Nếu vòng xoáy thức khuya và thiếu ngủ này tiếp diễn trong thời gian dài mà không được điều chỉnh, các mạch máu nhỏ tại thận sẽ dần bị tổn thương, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là xơ hóa cầu thận, xuất hiện tình trạng tăng protein niệu và suy giảm độ lọc cầu thận không thể hồi phục.

“Bảo vệ thận khỏe mạnh ngay từ khi còn trẻ vì thế không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát lượng muối trong bữa ăn hằng ngày, mà bắt buộc phải bắt đầu từ việc đi ngủ trước 23h và đảm bảo ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm”, cử nhân Là nhấn mạnh.

Ngoài ra, các bác sĩ chuyên khoa cũng nhấn mạnh người trẻ cần kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây hỏng thận, bao gồm:

- Thực hiện chế độ dinh dưỡng lành mạnh: giảm lượng muối (dưới 5g/ngày, tùy theo giai đoạn của bệnh thận, tình trạng huyết áp, phù…), hạn chế đạm động vật quá mức, kiểm soát cân nặng và tránh lạm dụng thuốc giảm đau kháng viêm; hạn chế đồ ăn khuya, nước ngọt, trà, cà phê hoặc hút thuốc lá.

- Tăng cường vận động thể lực: tập luyện thể dục đều đặn (như đi bộ, bơi lội, yoga) ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp cải thiện độ nhạy insulin, điều hòa huyết áp và nâng cao chất lượng giấc ngủ sâu. Tránh tập luyện sát giờ ngủ trong vòng 3 giờ.

- Khám sức khỏe định kỳ: đặc biệt với những người có tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường hoặc làm việc ca đêm, nên đi kiểm tra chức năng thận mỗi 6-12 tháng.