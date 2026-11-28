Trải nghiệm tắm suối và các hoạt động hòa mình vào thiên nhiên

Món quà từ thiên nhiên

Nằm sâu trong khe núi Tà Hoàng, thuộc rừng phòng hộ Phan Dũng, thác Yaly (xã Tuy Phong) là một trong những cảnh quan thiên nhiên còn giữ được nét hoang sơ. Từ độ cao khoảng 20 m, dòng nước đổ xuống qua những tầng đá, tung bọt trắng xóa. Dưới chân thác là hồ nước rộng khoảng 100 m², trong veo, có thể nhìn thấy những phiến đá nằm sâu dưới đáy.

Sức hấp dẫn của thác Yaly còn ở hệ sinh thái tự nhiên phong phú. Âm thanh nước chảy hòa cùng tiếng gió, tiếng rừng tạo nên không gian thư thái, tách biệt với nhịp sống thường nhật. Đặc biệt, ở phía thượng nguồn thác Yaly còn có thác Bay, một ngọn thác mang vẻ đẹp hoang sơ, góp phần nối dài hành trình khám phá của du khách qua những cung đường trekking và cảnh sắc đại ngàn.

Khung cảnh thác Yaly, xã Tuy Phong

Rời những dòng thác hùng vĩ giữa núi rừng Tuy Phong, đến suối nước nóng Bưng Thị, nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, lại mang đến nét hấp dẫn khác biệt. Đây là dòng suối tự nhiên từ lòng đất, ngoài mạch nước nóng còn có mạch nước lạnh sẽ hòa vào nhau đổ về một hồ nước, tạo nên dòng nước ấm. Ở đầu nguồn, nước nóng có nhiệt độ hơn 80°C, người dân quanh vùng và du khách khi đến đây thường mang trứng gà theo luộc, chờ đợi trong sự tò mò, thích thú và cùng thưởng thức dưới tán rừng nguyên sinh xanh mát.

Cảnh quan ở những con suối trên địa bàn xã Đông Giang

Một địa bàn khác ở phía Đông tỉnh cũng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm, đó là xã Đông Giang. Nằm trên tuyến ĐT714 kết nối với các địa phương trong khu vực, vùng đất này vẫn giữ được vẻ yên bình của những xóm làng miền núi. Những con suối Đá Mài, suối Thị trong xanh len lỏi qua xóm làng, cùng núi rừng trùng điệp ẩn hiện trong sương sớm. Cảnh quan ấy mở ra nhiều hướng khai thác và tạo điều kiện để người dân tham gia phát triển các dịch vụ du lịch gắn với lợi thế địa phương.

Khung cảnh tại thiên nhiên ở thác Yaly, xã Tuy Phong

Xây dựng các sản phẩm du lịch xanh

Từ những lợi thế sẵn có, Tuy Phong đang từng bước định hình hướng phát triển du lịch gắn với khai thác tiềm năng cảnh quan và bảo tồn thiên nhiên.

Ông Dương Khắc Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Phong cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định phát triển du lịch là một trong những hướng khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương. Trong đó, chú trọng phát huy giá trị cảnh quan tự nhiên, gắn khai thác du lịch với bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Địa phương sẽ từng bước thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo thêm sinh kế cho người dân và đóng góp vào phát triển kinh tế.

Xã Đông Giang lưu giữ được vẻ bình yên với những con suối trong xanh

Cùng với Tuy Phong, xã Đông Giang đang từng bước khai thác lợi thế cảnh quan sông, suối để phát triển du lịch. Ông Phạm Duy Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết, địa phương ưu tiên đầu tư hạ tầng, quy hoạch quỹ đất thương mại, dịch vụ dọc các tuyến sông, suối có tiềm năng. Đồng thời xây dựng kế hoạch thu hút nhà đầu tư, hỗ trợ các hộ kinh doanh hoàn thiện thủ tục đất đai, giấy phép, tiếp cận nguồn vốn và thành lập doanh nghiệp. Qua đó, từng bước đưa hoạt động du lịch vào nền nếp, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển bền vững.

Nhiều xã phía Đông tỉnh sở hữu những con suối tự nhiên

Với những tiềm năng còn nhiều dư địa khai thác, du lịch sinh thái hồ, thác, suối được kỳ vọng sẽ tạo thêm sắc thái mới cho bức tranh du lịch phía Đông tỉnh, góp phần mở rộng sức hút của điểm đến. Qua đó, từng bước hình thành hướng phát triển du lịch hài hòa giữa khai thác giá trị tự nhiên, lợi ích kinh tế và trách nhiệm bảo tồn.