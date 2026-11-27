Chia sẻ ngắn gọn của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi câu nói mang sắc thái đầy ẩn ý, dễ khiến người đọc liên tưởng đến những câu chuyện tình cảm. Tuy nhiên, đằng sau dòng trạng thái này lại là một tình huống đời thường liên quan đến hai con của cô.

Cụ thể, câu chuyện xuất phát từ việc hai bé Jimmy và Jenny xảy ra tình huống tranh giành một món đồ. Từ một món đồ tưởng chừng bình thường, sự việc lại trở thành tình huống khiến Phương Oanh phải đưa ra lời nhắn nhủ có phần hài hước. Thay vì giải thích dài dòng, nữ diễn viên chọn cách sử dụng câu nói quen thuộc: "Có không giữ mất đừng buồn".

Sáng 27/11, diễn viên Phương Oanh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái: "Có không giữ mất đừng buồn" trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Điều thú vị nằm ở chỗ, nếu chỉ đọc riêng dòng trạng thái, nhiều người có thể nghĩ Phương Oanh đang muốn gửi gắm một thông điệp nào đó về chuyện tình cảm hoặc cuộc sống cá nhân. Thế nhưng, khi đặt trong hoàn cảnh thực tế, câu nói lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Đây đơn thuần là câu chuyện giữa hai đứa trẻ xoay quanh một món đồ, được mẹ ghi lại bằng cách diễn đạt ngắn gọn và dí dỏm.

Thời gian qua, Phương Oanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên hai con trên mạng xã hội. Sau khi trở thành mẹ của cặp song sinh Jimmy và Jenny, cuộc sống của nữ diễn viên có nhiều thay đổi. Những câu chuyện xoay quanh việc chăm sóc, vui chơi và đồng hành cùng các con cũng trở thành một phần nội dung được cô chia sẻ với khán giả.

Không còn chỉ xuất hiện qua những vai diễn trên màn ảnh, Phương Oanh hiện duy trì sự kết nối với công chúng bằng những câu chuyện gần gũi trong cuộc sống hằng ngày. Từ căn bếp gia đình đến những khoảnh khắc bên hai con, nữ diễn viên cho thấy một hình ảnh khác so với các nhân vật nhiều sóng gió mà cô từng thể hiện trên truyền hình.

Dòng trạng thái sáng 27/11 tiếp tục là một ví dụ. Một câu nói tưởng chừng mang nhiều tâm sự, cuối cùng lại bắt nguồn từ chuyện rất nhỏ trong gia đình. Sự việc cũng cho thấy những khoảnh khắc đời thường bên Jimmy và Jenny vẫn là nội dung nhận được sự quan tâm của khán giả dành cho Phương Oanh