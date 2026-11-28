Lao Bảo là một xã vùng biên giới, vì thế việc tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức, trách nhiệm của mọi người về chủ quyền biên giới là rất quan trọng, nhất là thế hệ trẻ. Trước thực tiễn đó, xã Lao Bảo đã phối hợp thường xuyên với Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo tổ chức nhiều chương trình "Tiết học biên cương".

Thượng tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo chia sẻ: Chương trình "Tiết học biên cương" được đơn vị phối hợp triển khai thường xuyên trên địa bàn, bình quân mỗi năm tổ chức từ 4-5 lần, mỗi lần thu hút từ 200-250 học sinh từ bậc tiểu học đến THCS, THPT tham gia. Chương trình tổ chức có nội dung phong phú, đa dạng, bổ ích nên các em rất hứng thú và đem lại hiệu quả tuyên truyền khá cao.

Trường THPT Lao Bảo là đơn vị thường xuyên phối hợp với UBND xã Lao Bảo, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo trong việc tổ chức các chương trình "Tiết học biên cương". Thông qua sự kết hợp giữa trang bị kiến thức lý luận với trải nghiệm thực tiễn tại các cột mốc chủ quyền, học sinh được tiếp cận trực quan và hiểu hơn về lịch sử đường biên, từng cột mốc; tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam, lịch sử, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Việt Nam; vị trí, ý nghĩa của hệ thống đường biên, cột mốc; tầm quan trọng của việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia… Đồng thời nắm vững những quy định pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Chương trình "Tiết học biên cương" tại xã Lao Bảo thu hút đông đảo học sinh tham gia - Ảnh: N.B

Tại một số chương trình "Tiết học biên cương", các em học sinh cùng các thầy, cô giáo được tham gia nghi thức chào cờ cột mốc chủ quyền 605; tham quan đội hình tuần tra tiến hành tuần tra, kiểm tra mốc quốc giới 605; được cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo giới thiệu về đường biên giới Việt Nam-Lào; lịch sử mốc quốc giới 605; chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng và hệ thống đường biên, cột mốc do Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo bảo vệ, quản lý. "Em tham gia chương trình "Tiết học biên cương" khá nhiều lần và mỗi lần đều đem lại cho em niềm vui, hứng thú bởi những kiến thức về chủ quyền biên giới. Từ đó bản thân em và các bạn đều nâng cao ý thức về trách nhiệm của mình với chủ quyền an ninh biên giới", em Lê Thị Quỳnh Anh, lớp 12C1, Trường THPT Lao Bảo chia sẻ.

Khi tổ chức chương trình "Tiết học biên cương", UBND xã Lao Bảo cùng Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo còn lồng ghép tuyên truyền về mảnh đất, con người, đặc biệt là truyền thống cách mạng của quê hương, bản sắc văn hóa đặc trưng nơi đây. Ngoài ra, nhiều trường học còn phối hợp với địa phương, Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn tổ chức lồng ghép các tiểu phẩm tuyên truyền gắn với thực tiễn địa bàn biên giới, như: Tình trạng mua bán người, vận chuyển trái phép chất ma túy, đưa người vượt biên trái phép...

Qua đó, giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn về các loại tội phạm, tránh xa các tệ nạn xã hội. Bản thân nhiều học sinh đã trở thành "tuyên truyền viên" xuất sắc khi chuyển tải các kiến thức đã học đến gia đình, người thân để cùng nhau lan tỏa nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm xã hội cho cộng đồng, chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới.

Bên cạnh đó, những câu chuyện về tình quân dân giữa Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo với Nhân dân trên địa bàn đã chạm vào trái tim của thế hệ trẻ. Các em ai cũng thêm yêu quý hình ảnh người lính Biên phòng tận tụy, trách nhiệm, gắn bó máu thịt với Nhân dân, nhất là trong mọi biến cố thiên tai, dịch bệnh.

"Sau nhiều lần phối hợp tổ chức chương trình “Tiết học Biên cương” trên địa bàn xã Lao Bảo đã góp phần tuyên truyền, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới cho các em học sinh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với UBND xã Lao Bảo, các đơn vị trường học trên địa bàn nhằm xây dựng các kế hoạch, nội dung sát với thực tiễn, đa dạng, phong phú hơn để nâng cao hiệu quả của chương trình", thượng tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo cho biết thêm.