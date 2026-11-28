Những lá thư viết nên hạnh phúc

Mùa hè năm 2009, trong lần về phép đến chơi nhà người bạn học cùng trường THPT, Triệu Văn Tý gặp Bùi Thị Thúy, cô em gái đang học lớp 11 của bạn. Khi ấy, Triệu Văn Tý là học viên Trường Sĩ quan Chính trị, còn Thúy là cô nữ sinh người dân tộc Mường. Những lá thư và lần hỏi thăm sau đó đã nối gần khoảng cách, để tình cảm của họ dần lớn lên. Năm 2011, Triệu Văn Tý tốt nghiệp, nhận công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa. Một năm sau, họ tổ chức đám cưới.

Đôi bạn trẻ về chung một nhà năm 2012. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Về chung một nhà, nhưng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ chưa có nhiều ngày tháng sum vầy. Công việc của Triệu Văn Tý thường xuyên gắn với các đồn, bản làng vùng biên. Thương chồng, Thúy khăn gói thuê trọ gần nơi anh đóng quân, dù đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành Sư phạm mầm non, Thúy vẫn chưa có công việc ổn định. Khi đó cô vẫn ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên mầm non và năm 2013 đã quyết tâm thi vào Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (nay là Đại học Hồng Đức).

Những năm Thúy học đại học, hai bên nội, ngoại thay nhau chăm sóc con để chị yên tâm học tập; còn anh tiếp tục bám địa bàn, thực hiện nhiệm vụ ở các đồn Biên phòng, hoàn thành công việc. Năm 2017, Thúy dạy hợp đồng tại xã Pù Nhi; một năm sau, cô chính thức trở thành giáo viên mầm non xã Tam Chung. Ước mơ được đứng lớp thành hiện thực, cũng là lúc cô bắt đầu hành trình gắn bó với trẻ em ở những bản làng vùng cao.

Hơn 10 năm qua cô giáo Thúy đã gắn bó hầu hết các bản làng vùng sâu vùng xa xã Tam Chung, Thanh Hóa.

Qua nhiều năm đứng lớp, Thúy từng đến hầu hết các điểm trường mầm non xã Tam Chung như: Bản Lát, Suối Phái, Poọng, Suối Lóng, Pom Khuông, bản Ón... Ở mỗi nơi, cô lại có thêm những học trò nhỏ để nhớ thương. Niềm vui đôi khi chỉ là một em bé mạnh dạn đến lớp, một ánh mắt vui khi gặp cô.

Gửi tình yêu trên những nẻo đường biên giới

Trong những điểm trường từng gắn bó, bản Ón để lại cho Thúy nhiều kỷ niệm. Bản cách trung tâm xã Tam Chung gần 20km đường rừng; những hôm mưa, đường đi càng cách trở. Có lần không thể trở về nhà, cô phải ngủ lại điểm trường để hôm sau tiếp tục lên lớp.

Nhớ về những đêm mưa rừng ấy, Thúy tâm sự: “Điều em nhớ nhất là hơi ấm bữa cơm chiều có đầy đủ cả nhà. Nằm nghe mưa rừng, lòng em cứ thấp thỏm không biết ở bản Lát, bà nội có mệt khi lo cho hai đứa nhỏ học bài hay không, còn anh Tý đi địa bàn giờ này đã về đồn chưa. Thương hai con tuổi ăn tuổi lớn mà bố mẹ cứ biền biệt. Nhưng nghĩ đến sáng mai, đám trẻ trong bản lại lóc cóc đi bộ đến lớp chờ cô, em lại tự nhủ mình cố thêm chút nữa”. Lời tâm sự có nỗi nhớ nhà, thương con, lo cho chồng và tình cảm dành cho học trò. Những đứa trẻ chờ cô mỗi sáng cũng là động lực để Thúy gắn bó với điểm trường xa.

Thiếu tá Triệu Văn Tý, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Tam Chung, Ban chỉ huy BĐBP Thanh Hóa với các em học sinh vùng biên.

Những đứa trẻ vùng biên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được Thiếu tá Triệu Văn Tý quan tâm, giúp đỡ trong Chương trình "Nâng bước em tới trường".

Cũng như vợ, Triệu Văn Tý dành nhiều năm tháng công tác ở các bản làng biên giới. Trong hơn 10 năm công tác tại 5 đồn Biên phòng, anh cùng đơn vị đồng hành, hỗ trợ hơn 80 em nhỏ ở địa bàn vùng cao. Từ tháng 5-2026, Triệu Văn Tý lần thứ 2 trở lại Đồn Biên phòng Tam Chung, đảm nhiệm cương vị Đội trưởng Đội Vận động quần chúng. Công việc đưa anh đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động và cùng đồng đội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Nói về sự gắn bó với trẻ em vùng biên, Thiếu tá Triệu Văn Tý chia sẻ: “Mình cũng là người dân tộc Dao, lớn lên từ bản nghèo, nên nhìn lũ trẻ vùng cao thiếu thốn cái ăn, cái chữ, mình thấy thương như chính tuổi thơ của mình ngày trước. Hơn nữa, vợ mình là giáo viên mầm non, ngày nào về hai vợ chồng cũng kể cho nhau nghe chuyện học trò trên lớp, chuyện các cháu ở bản. Thấy các con ở đây chịu nhiều thiệt thòi, mình chỉ nghĩ đơn giản là giúp được cháu nào tới trường, no cái bụng để yên tâm học hành thì cố gắng làm, chứ chẳng nghĩ gì to tát đâu”. Với Thiếu tá Triệu Văn Tý, góp sức để một đứa trẻ được đến trường, có thêm bữa ăn là việc làm thiết thực. Tình cảm quân dân cũng được bồi đắp từ những điều gần gũi ấy.

Vợ chồng Thiếu tá Triệu Văn Tý - Bùi Thị Thúy gặp nhau ở những nơi xa xôi nhất của xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa.

Công việc của hai vợ chồng có những nhịp điệu riêng: Thiếu tá Triệu Văn Tý thường xuyên xuống bản, cô giáo Bùi Thị Thúy đến điểm trường xa; có ngày người này trở về thì người kia vẫn chưa xong việc. Nhưng họ hiểu và chia sẻ với lựa chọn của nhau; anh cảm thông với những hôm vợ phải ở lại trường, còn chị thấu hiểu những chuyến đi địa bàn của chồng.

Hiện gia đình Thiếu tá Triệu Văn Tý - Bùi Thị Thúy có mái nhà tại bản Lát, xã Tam Chung. Con gái đầu 14 tuổi, học lớp 8; con trai thứ hai 10 tuổi, học lớp 4. Bà nội chăm sóc các cháu để bố mẹ yên tâm công tác. Sau những năm tháng thuê trọ và nhờ ông bà nội, ngoại thay nhau chăm con, mái ấm của họ giờ đã gắn bó với mảnh đất biên cương. Họ đến với nhau từ những lá thư thời tuổi trẻ, cùng xây dựng gia đình và theo đuổi ước mơ riêng. Hôm nay, tình yêu ấy còn được gửi vào những việc làm bình dị dành cho trẻ nhỏ, đồng bào vùng biên: Người lính đến với từng bản làng, cô giáo bền bỉ gieo chữ ở điểm trường xa. Họ thể hiện tình yêu bằng sự cảm thông trong gia đình và trách nhiệm với công việc mỗi ngày.

Từ những lá thư năm nào đến những việc làm hôm nay, vợ chồng Thiếu tá Triệu Văn Tý - Bùi Thị Thúy đang cùng vun đắp hạnh phúc gia đình và tình yêu với vùng đất biên cương.