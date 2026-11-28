Sau loạt gian lận thi cử, thí sinh điểm cao ngại lộ diện

Tại Hàn Quốc, thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Suneung thường nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông. Họ thường công khai tên tuổi, hình ảnh và trả lời phỏng vấn để chia sẻ bí quyết học tập, chiến thuật làm bài với các thế hệ thí sinh tiếp theo.

Tuy nhiên, năm nay, thành tích từng được xem là niềm tự hào lại khiến các thí sinh e dè.

Theo trang tin giáo dục Veritas Alpha, ít nhất 3 thí sinh được cho là đạt điểm tuyệt đối dựa trên kết quả tự đối chiếu đáp án. Trang này vốn thường công bố danh tính, trường học và phỏng vấn những thí sinh đạt thành tích cao ngay sau mỗi kỳ thi. Tuy nhiên, năm nay, đơn vị quyết định giữ kín thông tin để bảo vệ các em.

Cả thí sinh và phụ huynh đều không muốn tiết lộ tên tuổi, thậm chí cả trường THPT mà các em theo học. Kết quả chính thức dự kiến được công bố ngày 11/12.

Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh đại học thường niên ngồi chờ tại bàn trước giờ thi ở Trường THPT Yeongdeungpo, phía tây Seoul, Hàn Quốc ngày 19/11. Ảnh: JOINT PRESS CORPS

Sự e ngại này xuất phát từ hàng loạt vụ việc gây tranh cãi gần đây liên quan đến gian lận có sự hỗ trợ của AI.

Một thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế quốc gia năm nay đã thừa nhận sử dụng camera siêu nhỏ và AI tạo sinh để gian lận. Người này hiện bị cảnh sát điều tra.

Một thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh trường luật (LEET) cũng bị cáo buộc gian lận bằng AI. Sau khi vụ việc gây tranh cãi, người này tuyên bố sẽ chứng minh năng lực và bác bỏ cáo buộc thông qua một buổi phát trực tiếp trong ngày diễn ra kỳ thi Suneung năm nay. Tuy nhiên, thí sinh không xuất hiện và sau đó được phát hiện đã tử vong tại khu vực phía nam Seoul, cũng trong ngày thi.

Những vụ việc liên tiếp làm dấy lên nghi ngờ đối với các thí sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi cấp quốc gia. Ngay cả những người thực sự đạt điểm tuyệt đối bằng năng lực của mình cũng có thể e ngại việc công khai thành tích sẽ khiến họ bị nghi ngờ hoặc phải giải trình.

Năm ngoái, Hàn Quốc có 5 thí sinh chính thức đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Suneung, gồm 4 học sinh lớp 12 và một thí sinh đã tốt nghiệp THPT. Trong 10 năm qua, chỉ có 69 thí sinh đạt được thành tích này.

Hàn Quốc siết chặt các biện pháp chống gian lận bằng AI

Ngăn chặn gian lận bằng AI là vấn đề được đặc biệt chú ý tại kỳ thi Suneung ngày 19/11. Chính phủ Hàn Quốc triển khai nhiều biện pháp chưa từng có tiền lệ, như kiểm tra phòng thi sau mỗi buổi thi để phát hiện kính thông minh, yêu cầu thí sinh dán miếng che các nút áo nhằm ngăn giấu camera siêu nhỏ.

Trong ngày thi, nhiều tin nhắn cảnh báo khẩn cấp được gửi ngẫu nhiên trên toàn quốc. Tin nhắn có thể phát âm thanh ngay cả khi điện thoại ở chế độ im lặng, giúp phát hiện thiết bị điện tử thí sinh chưa nộp cho giám thị.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết đã phát hiện 111 trường hợp vi phạm quy định về thiết bị điện tử. Trong đó, 54 trường hợp được phát hiện qua tin nhắn cảnh báo khẩn cấp và 52 trường hợp nhờ tín hiệu Wi-Fi cùng các biện pháp khác.

Năm thí sinh bị phát hiện sử dụng thiết bị điện tử trong phòng thi, gồm một người dùng kính thông minh, một người sử dụng camera siêu nhỏ kết hợp tai nghe không dây và một người dùng điện thoại chụp ảnh đề thi.

Cảnh sát xác nhận đang điều tra 4 vụ việc.

Các bạn cùng lớp vỗ tay chúc mừng thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh đại học thường niên tại Trường THPT Hanil, thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc, ngày 5/12/2025. Ảnh: NEWS1

Theo Korea Joongang Daily, việc chống gian lận không dừng lại sau khi kỳ thi kết thúc. Nhà chức trách dự kiến đề nghị các công ty cung cấp dịch vụ AI phối hợp, đồng thời đối chiếu nhật ký sử dụng các dịch vụ AI với dữ liệu viễn thông để xác định liệu có thí sinh nào nhập câu hỏi của đề thi Suneung vào các công cụ AI trong thời gian làm bài hay không.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xem xét kéo dài thời gian cấm dự thi lại đối với những người bị phát hiện gian lận trong kỳ thi Suneung từ một năm lên tối đa 10 năm.

Điều tra gian lận sau kỳ thi, kéo dài thời hạn lưu trữ bài thi

Trong thời gian chờ kết quả điều tra, thí sinh đạt điểm tuyệt đối có thể phải giải trình cả cách làm bài lẫn quá trình ôn tập.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đang tìm cách kéo dài thời gian lưu trữ bài thi Suneung từ 1 năm lên 5 năm, nhằm phục vụ việc điều tra các vụ gian lận sau kỳ thi.

Theo khảo sát của Bộ Giáo dục, tính đến 13h ngày 26/11, có 1.077/1.310 điểm thi năm ngoái (82,2%) vẫn lưu giữ bài thi, trong khi 233 điểm (17,8%) đã tiêu hủy hồ sơ. Toàn bộ 44 điểm thi tại tỉnh Gangwon đã tiêu hủy bài thi. Tại Incheon, con số này là 37/63 điểm; trên đảo Jeju là 8/16 điểm.

Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến rà soát toàn bộ 528 kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia tổ chức trong năm nay để phát hiện dấu hiệu gian lận. Việc rà soát tập trung vào các trường hợp có điểm cao bất thường so với mức trung bình của kỳ thi trong 3 năm trước, chênh lệch điểm giữa các thí sinh hoặc giữa các môn thi của cùng một thí sinh. Những trường hợp đáng ngờ sẽ được chuyển cho cảnh sát điều tra.

Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc tiếp nhận tố giác các trường hợp nghi gian lận đến ngày 19/1.