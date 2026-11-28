Tiếng nói bản địa cùng công nghệ số “mở khóa” nhận thức của người dân

Đặc thù của địa bàn biên giới như thôn Pò Hèn có tỷ lệ lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, công việc chủ yếu làm nông, lâm nghiệp, cùng trình độ học vấn và khả năng tiếp cận văn bản pháp luật giữa các nhóm tuổi không đồng đều, nhiều người lớn tuổi ít chữ hoặc hạn chế tiếng phổ thông. Do đó, công tác tuyên truyền nếu chỉ dựa vào văn bản hay thuật ngữ hành chính khô khan thì quy định pháp luật rất khó đi vào nhận thức trong cuộc sống thường ngày của người dân.

Anh Đặng Văn Tình - Trưởng thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Quảng Ninh chia sẻ những hiệu quả mô hình “Biên giới bình yên - Xã không xuất nhập cảnh trái phép”.

Anh Đặng Văn Tình - Trưởng thôn Pò Hèn cho biết, ban lãnh đạo thôn phát huy lợi thế đa thành phần dân tộc ngay trong đội ngũ cơ sở để truyền tải thông tin sát với từng nhóm hộ dân: người dân tộc Dao được trao đổi bằng tiếng Dao, hộ dân tộc Sán Chỉ được vận động qua Trưởng ban Công tác Mặt trận người Sán Chỉ, còn đồng bào Tày, Kinh được Bí thư Chi bộ trực tiếp phối hợp tuyên truyền.

Là một Trưởng thôn trẻ sinh năm 2001, anh Đặng Văn Tình đã chủ động xây dựng để mỗi xóm có một nhóm Zalo chung. Tại đây, cán bộ gửi cả tin nhắn và tin nhắn thoại bằng tiếng dân tộc Dao, Sán Chỉ và Tày để bà con dễ nghe, dễ hiểu, kịp thời nắm bắt chủ trương cũng như các quy định về an ninh, trật tự. Không dừng lại ở những buổi họp thôn, chúng tôi xuống từng nhà giải thích cặn kẽ, giúp thông tin pháp luật đến với từng hộ gia đình một cách tự nhiên, gần gũi.

Anh Đặng Văn Tình chia sẻ: “Quy định, văn bản thông báo nào mà bà con chưa hiểu, chúng tôi sẽ giải thích, hướng dẫn bằng tiếng đồng bào để bà con hiểu rõ. Từ tiếng nói bản địa và sự thuận tiện của công nghệ nên bà con nhận thức được và rất vui vẻ, đồng tình thực hiện”.

Hiệu quả của cách làm gần dân thể hiện ngay ở những tình huống thực tế. Anh Đặng Văn Tình kể lại trường hợp người dân phát hiện người lạ mặt có biểu hiện khả nghi đi lại trên địa bàn, lập tức chụp ảnh gửi báo trưởng thôn để chuyển thông tin cho Công an xã xác minh nguồn gốc, mục đích. Nhờ các kênh trao đổi nhanh như nhóm thông tin cán bộ - Nhân dân xã Hải Sơn, việc nắm bắt và xử lý ban đầu diễn ra kịp thời. Đến nay, thôn Pò Hèn với 591 hộ cùng hơn 1.400 nhân khẩu luôn sinh sống ổn định, chưa để phát sinh vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Câu chuyện gìn giữ an ninh trật tự với đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Hải Sơn không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn lao, mà từ chính kỷ cương trong từng mái nhà. Với ông Lỷ A Chặng (thôn Pò Hèn), là người dân sinh sống gần khu vực biên giới, muốn vận động bà con đồng bào chấp hành quy định của pháp luật, trước hết mỗi gia đình phải làm gương. Các con của ông Chặng, người làm công chức ở phường Móng Cái, người làm giáo viên Trường Mầm non Hải Sơn, người tốt nghiệp đại học luật... Sự gương mẫu và nề nếp ấy tạo nên sự tin cậy để ông Chặng thường xuyên nhắc nhở bà con trong thôn không tham gia hay tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật.

“Trước khi nói cho dân nghe thì bản thân gia đình mình phải đi đầu trước. Gia đình mình gương mẫu, tin tưởng nhau thì nói ra bà con mới nghe và làm theo. Chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau về những việc làm gì là trái pháp luật. Những gì không biết, chưa rõ chúng tôi sẽ trao đổi với các đồng chí công an cũng như anh em biên phòng với cán bộ trên ủy ban xã” - ông Lỷ A Chặng chia sẻ.

Cũng theo ông Chặng, khi thấy người lạ xuất hiện hoặc có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động qua lại biên giới, bà con chủ động phản ánh để lực lượng chức năng kịp thời nắm tình hình, giữ bình yên cho địa bàn để bà con ổn định làm ăn, phát triển kinh tế.

Chiến sĩ Công an xã Hải Sơn, TP Quảng Ninh tuyên truyền cho người dân về mô hình “Biên giới bình yên - Xã không xuất nhập cảnh trái phép”.

Tương tự, với những hộ gia đình có đất canh tác, sinh sống gần đường mòn, lối mở và khu vực ven sông biên giới như gia đình anh Sằn A Sẹc (thôn Pò Hèn), việc tự nguyện ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho xuất nhập cảnh trái phép đã trở thành trách nhiệm tự giác gắn liền với sinh kế hằng ngày.

Anh Sẹc cho biết, trước đây một số bà con chỉ nghĩ đơn giản rằng dẫn đường hay cho người lạ qua lại khu vực nương rẫy của nhà mình chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sau khi được cán bộ Biên phòng, Công an xã và trưởng thôn giải thích cặn kẽ bằng tiếng đồng bào, ai cũng hiểu rõ hậu quả pháp lý nghiêm trọng vì đây là hành vi tiếp tay cho người xuất nhập cảnh trái phép, không chỉ là việc làm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật mà còn ảnh hưởng đến sự bình yên của cả thôn.

“Nhà mình có đường mòn đi qua là đến đường biên giới, được cán bộ công an vận động nên khi thấy người lạ mặt đi lại lén lút hoặc có biểu hiện nghi vấn, mình không tự ý tiếp xúc hay cản trở mà lập tức gọi điện hoặc nhắn tin báo cho trưởng thôn, Công an xã và anh em Bộ đội Biên phòng. Cán bộ luôn có mặt rất nhanh nên bà con yên tâm, tin tưởng đồng hành cùng lực lượng chức năng” - anh Sằn A Sẹc bày tỏ.

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững an ninh từ sớm, từ xa

Để sự chủ động của người dân không dừng ở phong trào nhất thời mà trở thành nề nếp bền vững, vai trò kết nối giữa Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng các Tổ tự quản đường biên, cột mốc, Công an xã Hải Sơn và lực lượng Bộ đội Biên phòng giữ ý nghĩa then chốt.

Tại xã Hải Sơn, lực lượng Biên phòng duy trì sinh hoạt chi bộ thôn định kỳ hàng tháng, phối hợp cùng đảng viên phân công theo từng tổ đảng để bám sát từng khu vực dân cư, nhắc nhở bà con chấp hành pháp luật, không vi phạm quy chế biên giới, không xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu...

Chiến sĩ Công an xã Hải Sơn tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Ninh - cán bộ vận động tuyên truyền của Đồn Biên phòng Pò Hèn, thành phố Quảng Ninh, muốn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt hiệu quả thực chất ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng Bộ đội Biên phòng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, thường xuyên xuống cơ sở để xây dựng niềm tin. Bên cạnh đó, thông qua các tổ tự quản đường biên, cột mốc, việc phát huy vai trò của những người trực tiếp gắn bó với địa bàn, có uy tín và mối quan hệ gần gũi với bà con sẽ giúp thông điệp pháp luật đi vào cuộc sống nhẹ nhàng, thuyết phục hơn.

Theo chia sẻ của Thiếu tá Nguyễn Văn Ninh, thời gian gần đây tại cơ sở còn có những cán bộ trưởng thôn trẻ trung, có trình độ, năng lực và tinh thần đổi mới, khi kết hợp được uy tín, kinh nghiệm với sức trẻ thì việc phổ biến pháp luật cho người dân trở nên hiệu quả, phù hợp hơn trong nhịp sống mới.

Từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, anh Phùn Quý Dương - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn cho biết, đặc thù địa bàn rộng, dân cư sinh sống phân tán và nhiều khu vực giáp biên giới đòi hỏi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phải thực sự gần dân, sát địa bàn, nắm chắc tình hình ngay từ từng thôn, bản.

Thời gian qua, các tổ luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Công an xã và lực lượng Bộ đội Biên phòng. Thông qua việc trao đổi thông tin thường xuyên, tổ chức tuyên truyền pháp luật và phối hợp tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Cũng theo anh Dương, để người dân tự giác tham gia chứ không chỉ ký cam kết theo phong trào, công tác tuyên truyền không thể chỉ dừng lại ở hội nghị mà phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với phương châm đến từng thôn, bản, gần từng hộ gia đình, kết hợp chặt chẽ vai trò của người có uy tín, trưởng thôn và các thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để bà con hiểu sâu, nhớ lâu và duy trì tinh thần tự quản bền bỉ.

Sự bình yên ở xã Hải Sơn không tự nhiên mà có - bình yên được xây dựng từ nếp sống gương mẫu trong từng gia đình, từ sự cảnh giác của người dân trước từng dấu hiệu lạ và từ sự bám trụ, phối hợp bền bỉ của lực lượng Biên phòng, Công an xã cùng cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, chung tay, góp sức giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc.

Ở quy mô toàn địa bàn, mô hình tại Hải Sơn đã tạo sự đồng thuận rộng rãi, theo báo cáo của mô hình “Biên giới bình yên - Xã không xuất nhập cảnh trái phép” sau hơn một năm triển khai: 1.513 hộ dân ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho xuất nhập cảnh trái phép, trong đó có 18 hộ dân có đường mòn, lối mở qua đất gia đình hoặc khu vực ven sông biên giới ký cam kết riêng.

(Còn tiếp)