Các đội tham gia hội thao. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Hội thao kỹ năng y khoa cấp Học viện năm 2026 với 6 đội thi được lựa chọn từ hội thao của các đơn vị.

Được duy trì từ năm 2009, tiền thân là Hội thao kỹ thuật khám lâm sàng, hoạt động này từng bước được đổi mới, trở thành một hình thức thiết thực kiểm tra kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, khuyến khích học viên, sinh viên chủ động học tập, tích lũy kinh nghiệm và phát triển năng lực thực hành.

Ban Giám khảo thực hiện nhiệm vụ tại hội thao.

Phát biểu khai mạc hội thao, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y nhấn mạnh, đào tạo bác sĩ cần đặt kiến thức chuyên môn trong mối quan hệ chặt chẽ với kỹ năng thực hành, tư duy lâm sàng và y đức.

Người thầy thuốc trước mỗi bệnh nhân phải biết lắng nghe, khai thác thông tin, nhận định triệu chứng, phân tích kết quả cận lâm sàng, vận dụng kiến thức để đưa ra chẩn đoán và hướng xử trí phù hợp. Đó không chỉ là những yêu cầu về chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và tận tâm đối với người bệnh, những phẩm chất cần được bồi dưỡng ngay từ quá trình học tập, rèn luyện ở nhà trường.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y phát biểu khai mạc hội thao.

Đồng chí Phó Chính ủy Học viện Quân y đề nghị Ban Giám khảo chấm thi nghiêm túc, công tâm, khách quan, chính xác, bám sát quy chế, tiêu chí và bảng kiểm chuyên môn. Các cơ quan, khoa, bộ môn và bệnh viện phát huy trách nhiệm trong tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo lâm sàng; đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá; gắn chặt lý thuyết với thực hành tiền lâm sàng và thực hành tại bệnh viện. Các đội tuyển và toàn thể học viên, sinh viên phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, tự tin, quyết tâm giành kết quả cao; tích cực tham gia các nội dung hội thao.

Từ yêu cầu đó, hội thao năm nay được đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức, chú trọng đánh giá khả năng giải quyết các tình huống chuyên môn. Trong đó, ở vòng thi thứ hai, học viên, sinh viên trả lời câu hỏi trắc nghiệm dựa trên bệnh án lâm sàng, tập trung vào 5 nội dung: Khai thác bệnh sử, khám lâm sàng, đọc kết quả xét nghiệm, chẩn đoán và tiên lượng.

Các tình huống đặt ra đòi hỏi thí sinh phải kết hợp kiến thức, khả năng phân tích, tổng hợp và lập luận, thay vì chỉ ghi nhớ những nội dung đã học. Qua đó, năng lực chuyên môn được đánh giá trong mối liên hệ với cách tiếp cận, nhận định và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Hội thao cũng ứng dụng mã QR để khán giả tham gia trả lời câu hỏi trực tuyến, tạo không khí học tập sôi nổi, mở rộng sự tương tác và chia sẻ kiến thức. Không chỉ các đội thi, học viên, sinh viên tham dự cũng có cơ hội củng cố kiến thức, tiếp cận các tình huống chuyên môn, tự nhìn nhận những mặt còn hạn chế để tiếp tục học tập, rèn luyện.

Qua các nội dung thi, những yêu cầu cốt lõi trong đào tạo bác sĩ được thể hiện cụ thể, từ khả năng khai thác bệnh sử, nhận diện triệu chứng, phân tích kết quả cận lâm sàng đến tư duy lập luận và định hướng chẩn đoán. Đây là những năng lực đòi hỏi quá trình rèn luyện bền bỉ, có hệ thống, gắn với sự hướng dẫn của giảng viên, thực hành chuyên môn và trải nghiệm thực tế tại bệnh viện.

Các học viên thực hiện các phần thi tại hội thao.

Kết quả hội thao cũng là cơ sở thực tiễn để các cơ quan, khoa chuyên môn và bệnh viện tiếp tục phối hợp điều chỉnh, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, nâng cao hiệu quả gắn kết giữa lý thuyết, thực hành tiền lâm sàng và thực tập lâm sàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nghề y.

Lãnh đạo Học viện Quân y trao thưởng tặng các đội đạt thành tích cao tại hội thao.

Từ những hoạt động rèn luyện thiết thực như hội thao kỹ năng y khoa, quá trình đào tạo được cụ thể hóa bằng những yêu cầu chuyên môn, những trải nghiệm thực tiễn và sự tiến bộ của mỗi học viên, sinh viên. Đây cũng là cách góp phần hình thành những bác sĩ tương lai vững kiến thức, giỏi kỹ năng, có tư duy lâm sàng, giàu y đức và tinh thần trách nhiệm; biết trân trọng người bệnh, tận tâm trong công việc, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.