Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Theo định hướng, kỳ thi năm 2027 tiếp tục giữ ổn định về cơ bản, các nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu tập trung vào quy trình tổ chức, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và hạn chế những sơ hở có thể dẫn đến sai phạm. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung camera tại điểm thi và điều chỉnh việc bố trí thí sinh.

Công nghệ là công cụ, trách nhiệm con người vẫn là yếu tố quyết định

Trao đổi về những đề xuất này với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Huế, cho rằng việc bổ sung các giải pháp kiểm soát trong tổ chức thi là cần thiết, nhất là sau những vụ việc gây dư luận xã hội thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Tân, những sai phạm trong thi cử có thể xuất phát từ nhiều yếu tố, nhưng trách nhiệm của con người vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Công nghệ hiện đại, các điều kiện kỹ thuật dù được đầu tư đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn ý thức, trách nhiệm và sự nghiêm túc của những người tham gia tổ chức kỳ thi.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Huế (Ảnh: Hoàng Bích).

Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường các điều kiện kỹ thuật, cần xây dựng những cơ chế kiểm soát để hạn chế khả năng xảy ra sai phạm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc bố trí thí sinh đến từ nhiều trường trong cùng điểm thi cũng được nhìn nhận là một giải pháp góp phần tăng tính khách quan, hạn chế những mối quan hệ quen biết có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện quy chế. Khi công tác giám sát được thực hiện đồng bộ, các khâu trong tổ chức thi được kiểm tra chéo, mỗi cá nhân sẽ ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tân, những giải pháp này cần được triển khai linh hoạt, không nên tuyệt đối hóa một phương án tổ chức trong mọi điều kiện. Đối với những địa bàn có khó khăn về giao thông, việc bố trí thí sinh cần tính toán để vừa bảo đảm an toàn, thuận tiện, vừa duy trì tính nghiêm túc của kỳ thi.

Tránh đầu tư hình thức, bảo đảm hiệu quả sử dụng camera

Đồng tình với định hướng tăng cường giám sát trong kỳ thi, bà Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Quốc hội đoàn Tp. Hải Phòng, đánh giá những điều chỉnh của Bộ GD&ĐT thể hiện tinh thần cầu thị, nỗ lực cải tiến công tác tổ chức thi, hạn chế tối đa các hành vi gian lận.

Theo bà Việt Nga, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát, là hướng đi phù hợp với xu thế hiện nay. Camera không chỉ hỗ trợ giám sát thí sinh mà còn góp phần theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của những người trực tiếp tham gia tổ chức kỳ thi, qua đó nâng cao ý thức chấp hành quy chế ở cả hai phía.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga lưu ý việc triển khai camera cần tính toán kỹ nguồn kinh phí (Ảnh: Hữu Thắng).

Dẫu vậy, nữ đại biểu Quốc hội cũng lưu ý việc triển khai cần tính toán kỹ nguồn kinh phí, nhất là đối với các địa phương còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Nếu quy định được ban hành nhưng không đi kèm phương án bảo đảm nguồn lực, nguy cơ chênh lệch trong khả năng thực hiện giữa các địa phương có thể phát sinh.

Một vấn đề khác là hiệu quả khai thác thiết bị. Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong thời gian ngắn, trong khi camera và hệ thống giám sát đòi hỏi kinh phí đầu tư, bảo dưỡng, vận hành. Nếu thiết bị chỉ được sử dụng trong vài ngày tổ chức thi rồi bỏ không, sẽ khó tránh khỏi nguy cơ lãng phí.

Bà Việt Nga cho rằng, khi đầu tư công nghệ cho trường học, cần xây dựng phương án khai thác lâu dài, tích hợp thiết bị vào nhiều hoạt động giáo dục, quản lý khác nhau thay vì chỉ phục vụ một kỳ thi. Điều này vừa giúp tăng hiệu quả sử dụng ngân sách, vừa bảo đảm thiết bị được duy trì, bảo dưỡng và vận hành ổn định.

Từ những đề xuất trong dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT, có thể thấy mục tiêu không chỉ là bổ sung thêm camera hay thay đổi cách bố trí thí sinh, mà rộng hơn là từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức thi, tạo môi trường thi cử minh bạch, nghiêm túc.

Công nghệ có thể giúp phát hiện, giám sát và hạn chế những sơ hở, nhưng một kỳ thi an toàn, công bằng vẫn cần được xây dựng từ trách nhiệm của từng người, sự chủ động của các địa phương và những cơ chế kiểm soát phù hợp. Đó cũng là nền tảng để niềm tin của xã hội đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT được củng cố.