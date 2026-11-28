Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh: Tích cực đổi mới hình thức, phương pháp dạy và học
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh được thành lập ngày 25-4-2008, có nhiệm vụ phối hợp với các trường cao đẳng, đại học, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch liên kết, thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định.
Với tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, những người thầy mặc áo lính cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh luôn thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên; góp phần xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực, thân thiện, trở thành địa chỉ tin cậy, “cái nôi” ươm mầm, bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
Báo Quân đội nhân dân gửi đến bạn đọc một số hình ảnh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh:
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/trung-tam-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-dai-hoc-tra-vinh-tich-cuc-doi-moi-hinh-thuc-phuong-phap-day-va-hoc-1066489