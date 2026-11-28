Với tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, những người thầy mặc áo lính cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh luôn thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên; góp phần xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực, thân thiện, trở thành địa chỉ tin cậy, “cái nôi” ươm mầm, bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Báo Quân đội nhân dân gửi đến bạn đọc một số hình ảnh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh:

Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trên giảng đường.

Đội ngũ giảng viên luôn tích cực đổi mới phương pháp, tạo hứng thú, lôi cuốn học sinh, sinh viên.

Giờ học thực hành môn Giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên.

Thượng tá Lê Thanh Bảo, Trưởng khoa Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh trong giờ thực hành cho sinh viên.

“Quân phục” gọn gàng, các sinh viên chăm chú quan sát thầy giáo thực hiện động tác.

Sinh viên thực hành môn tháo, lắp súng tiểu liên AK với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên.

Các sinh viên thực hành khá thuần thục.

Sinh viên thực hành nội dung ném lựu đạn.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh đã góp phần xây dựng môi trường sư phạm quân sự mẫu mực, thân thiện, trở thành “cái nôi” ươm mầm, bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.