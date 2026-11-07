Thước đo cho thương hiệu văn hóa

Khi Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày lễ quốc gia, về lâu dài, mỗi địa phương cần xem đây là cơ hội để biến hoạt động chào mừng trở thành thương hiệu văn hóa. Điều này khắc phục tình trạng hoạt động chào mừng “nhiều mà không tinh”, đến hẹn lại lên, đơn điệu, “làm để báo cáo”. Ngược lại, một số hoạt động cố “vẽ” hoành tráng bề ngoài nhưng thiếu chiều sâu, dông dài, gây lãng phí mà hiệu quả tác động đến công chúng chẳng được là bao.

Ảnh minh họa. Nguồn: baovanhoa.vn

Để hoạt động chào mừng trở thành thương hiệu văn hóa không phải việc dễ dàng và hoàn thành một sớm một chiều. Đó là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản, dài hạn, chắt lọc từ chiều sâu lịch sử, phong tục, tập quán và bản sắc riêng của từng vùng đất. Bắt tay vào làm hẳn sẽ có nhiều khó khăn, thậm chí có nơi còn là việc chưa từng có tiền lệ, song xây dựng thành công thương hiệu văn hóa sẽ thu hút được dòng vốn đầu tư, du khách tham quan và tạo ra sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Nhà nước chủ trì tổ chức, song cần huy động kinh phí, năng lực sáng tạo, ảnh hưởng truyền thông của xã hội; khi đó, khả năng tạo dựng thành công thương hiệu văn hóa sẽ cao hơn. Điều sau cùng và quan trọng nhất, nâng tầm hoạt động chào mừng trở thành thương hiệu văn hóa phải đặt người dân vào vị trí trung tâm. Sự tham gia, hưởng ứng, lan tỏa của người dân chính là thước đo chính xác nhất và tạo nên sức sống bền bỉ cho thương hiệu văn hóa.