Tối 18.11, UBND TP Đồng Nai tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026.

Sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm, hướng đến tôn vinh các giá trị truyền thống, giới thiệu bản sắc vùng đất, con người Đồng Nai và tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân tộc trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, đây không chỉ là ngày hội văn hóa của các dân tộc và các tầng lớp nhân dân mà còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời quảng bá lịch sử, văn hóa, con người và tiềm năng phát triển của thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Đồng Nai là vùng đất có gần 330 năm hình thành và phát triển, gắn với công cuộc khai phá phương Nam của dân tộc. Qua nhiều thế hệ, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa và tinh thần cần cù, sáng tạo đã hun đúc nên phẩm chất kiên trung, nghĩa tình, hiếu khách của con người nơi đây.

Từ nền tảng đó, tinh thần đại đoàn kết trở thành sức mạnh nội sinh, là cơ sở để Đồng Nai vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng và hướng đến tương lai. Chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa” cũng thể hiện định hướng kết nối truyền thống với hiện đại, di sản với sáng tạo, văn hóa với du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc

Điểm nhấn của sự kiện là 24 chuỗi hoạt động trọng tâm, tạo nên không gian giao lưu, trải nghiệm đa dạng giữa các loại hình nghệ thuật và sắc màu văn hóa.

Trong đó, không gian “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai” giới thiệu văn hóa truyền thống Việt Nam, lịch sử và bản sắc vùng đất Đồng Nai thông qua tư liệu, hình ảnh, hiện vật và các sản phẩm tiêu biểu.

Tại đây, người dân và du khách có thể trực tiếp trải nghiệm một số nghề thủ công truyền thống như làm gốm, đan lát; tìm hiểu nghệ thuật thư pháp, nhạc cụ, trang phục các dân tộc và mỹ thuật truyền thống.

Các trò chơi dân gian, hoạt động cộng đồng cũng được tổ chức, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận, tìm hiểu những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Người dân tham quan không gian “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai”

Bên cạnh không gian văn hóa, “Bếp Việt - Vị Đồng Nai” giới thiệu và quảng bá ẩm thực địa phương thông qua hoạt động trưng bày, bày bán và trình diễn chế biến các món ăn đặc trưng. Không gian này còn kết hợp giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối và tương tác trực tiếp với khách tham quan.

Các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm du lịch góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Nai, kết nối sản phẩm văn hóa, ẩm thực với tiềm năng du lịch địa phương. Cùng với đó là chương trình Lễ hội Thanh niên Đồng Nai năm 2026 với chủ đề “Thanh niên đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Đồng Nai”, hướng đến phát huy vai trò của người trẻ trong gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Đáng chú ý, chương trình đón khách du lịch quốc tế cập Cảng Phước An cũng được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện, góp phần kết nối hoạt động quảng bá văn hóa với du lịch và giao lưu quốc tế.

Phần trình diễn nghệ thuật tại đêm khai mạc

Trong đêm khai mạc, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ biểu diễn hiện đại. Qua đây, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc các dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và sự giao thoa văn hóa trong đời sống đương đại, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển của TP Đồng Nai trong giai đoạn mới.

Một điểm nhấn khác là chương trình kết nối trực tiếp với hai điểm cầu xã Lộc Thành và xã Tà Lài, thể hiện sự gắn kết giữa các vùng miền, giữa đô thị với nông thôn, vùng biên giới và địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tinh thần đại đoàn kết được lan tỏa, khẳng định sự gắn bó giữa các cộng đồng trong không gian văn hóa chung của thành phố.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026 diễn ra đến hết ngày 24.11. Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm, sự kiện góp phần kết nối cộng đồng, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc, đưa các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Qua đó, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình được bồi đắp, trở thành nền tảng để xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa.