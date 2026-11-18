Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi lưu giữ nhiều di sản có giá trị tiêu biểu như Di sản thế giới Thành nhà Hồ, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đền Bà Triệu cùng kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Là đội bóng đại diện cho địa phương, CLB Thanh Hóa không chỉ mang trên mình kỳ vọng về thành tích thể thao mà còn có cơ hội góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến đông đảo công chúng.

Ông Lê Xuân Tưởng, Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hóa

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Văn Hoá, ông Lê Xuân Tưởng, Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hóa, cho biết đội bóng đang từng bước xây dựng định hướng kết hợp hoạt động bóng đá với quảng bá văn hóa, lịch sử và du lịch địa phương.

Bóng đá có sức lan tỏa đặc biệt

. P.V: Bóng đá có sức hút rất lớn với công chúng. Theo ông, môn thể thao này có thể trở thành cầu nối như thế nào để đưa tình yêu di sản đến gần hơn với người hâm mộ, nhất là thế hệ trẻ?

- Ông Lê Xuân Tưởng: Tôi cho rằng bóng đá có lợi thế đặc biệt về khả năng kết nối và lan tỏa. Một trận đấu không chỉ có hàng nghìn cổ động viên trực tiếp trên sân mà còn có hàng triệu người theo dõi qua truyền hình và các nền tảng truyền thông. Đây là kênh truyền tải hình ảnh có sức ảnh hưởng rất lớn, khó có nhiều hoạt động khác đạt được.

Nếu biết khai thác, CLB có thể biến tình yêu bóng đá thành sự quan tâm đối với lịch sử, văn hóa và con người địa phương. Chẳng hạn, hình ảnh Thành nhà Hồ, Lam Kinh, Hàm Rồng hay những địa danh giàu giá trị lịch sử có thể xuất hiện thường xuyên trên màn hình sân vận động, các ấn phẩm truyền thông và nền tảng số của đội bóng.

Khi những hình ảnh ấy được lặp lại một cách tự nhiên trong quá trình người hâm mộ theo dõi và cổ vũ đội bóng, họ sẽ dần ghi nhớ, tò mò và muốn tìm hiểu sâu hơn. Đặc biệt, với giới trẻ, việc tiếp cận di sản thông qua một đội bóng mà mình yêu thích sẽ tạo ra cách tiếp nhận gần gũi, sinh động hơn.

Cổ động viên CLB Thanh Hóa mang hình ảnh các danh lam, thắng cảnh và di sản văn hóa xứ Thanh lên khán đài, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương qua tình yêu bóng đá. Ảnh: Thanh Hoa Football Club

Chúng tôi cũng hướng đến việc phát triển các sản phẩm văn hóa mang dấu ấn địa phương, chẳng hạn sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc được thiết kế, kết hợp nhận diện thương hiệu CLB. Những sản phẩm này có thể giới thiệu đến cổ động viên, du khách, qua đó vừa quảng bá đội bóng, vừa góp phần đưa sản phẩm văn hóa địa phương đến với thị trường rộng hơn.

. Vậy cụ thể, CLB sẽ triển khai những hoạt động nào để kết hợp quảng bá hình ảnh đội bóng với giới thiệu các di sản văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Thanh Hóa?

- Trước mắt, chúng tôi tập trung vào những hoạt động có thể triển khai ngay. Trên sân vận động, bên cạnh các nội dung phục vụ trận đấu, CLB sẽ tăng cường giới thiệu hình ảnh những địa danh, di tích lịch sử và điểm đến tiêu biểu của Thanh Hóa.

Trên các nền tảng truyền thông, CLB cũng đang xây dựng những nội dung giới thiệu về vùng đất, con người và truyền thống lịch sử xứ Thanh. Vừa qua, chúng tôi đã triển khai một số bài viết về danh xưng Thanh Hóa, những giá trị văn hóa và tinh thần của con người địa phương. Đây là những sản phẩm truyền thông cần được duy trì thường xuyên, có chiều sâu và cách thể hiện phù hợp với người xem.

Bên cạnh đó, chúng tôi muốn đưa văn hóa vào những hoạt động gần gũi hơn với cầu thủ và người hâm mộ. Chẳng hạn, giới thiệu ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền; tổ chức để cầu thủ trải nghiệm, giao lưu tại các địa điểm văn hóa, du lịch khi điều kiện cho phép. Hình ảnh của cầu thủ sẽ góp phần tạo sức hút cho những câu chuyện về điểm đến và con người địa phương.

CLB cũng tính đến việc mở rộng hoạt động kết nối, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch tại Hà Nội và TP.HCM thông qua các văn phòng đại diện, qua đó tiếp cận cộng đồng người Thanh Hóa xa quê và người hâm mộ ở nhiều địa phương.

. Ông có kỳ vọng việc đưa di sản vào các hoạt động của CLB, từ truyền thông, giao lưu cầu thủ đến những chương trình cộng đồng, sẽ tạo nên bản sắc riêng cho bóng đá xứ Thanh?

- Chắc chắn có. Tôi nghĩ một đội bóng không thể chỉ được nhận diện bằng kết quả thi đấu hay những danh hiệu mà còn phải có bản sắc, có sự gắn bó với cộng đồng nơi mình đại diện.

Trong thời gian qua, CLB đã từng bước xây dựng nền tảng cho định hướng này. Việc bán được khoảng 7.000 áo đấu cho thấy tình yêu và sự quan tâm của người hâm mộ đối với đội bóng. Đây cũng là cơ sở để chúng tôi phát triển thêm các sản phẩm mang thương hiệu CLB, kết hợp với những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Cầu thủ CLB Thanh Hóa giao lưu, thi đấu bóng đá cùng các em học sinh, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và gắn kết đội bóng với cộng đồng. Ảnh: Thanh Hoa Football Club

Tuy nhiên, những gì đã làm mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ phận truyền thông, chủ động sản xuất nội dung hoặc đặt hàng các sản phẩm phù hợp để lan tỏa trên nhiều nền tảng.

Một trong những định hướng đang được chúng tôi xây dựng, đề xuất với tỉnh là mô hình “Đại sứ văn hóa, thể thao, du lịch và con người Thanh Hóa”, trong đó bóng đá và hình ảnh CLB có thể đóng vai trò kết nối, quảng bá. Khi điều kiện cho phép, những cầu thủ có sức ảnh hưởng sẽ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động giới thiệu văn hóa, du lịch và con người địa phương.

. Ông muốn gửi thông điệp gì về sứ mệnh của CLB trong hành trình kết nối thể thao với văn hóa, di sản?

- Tôi luôn quan niệm CLB là của cộng đồng, vì cộng đồng và cần có sự đồng hành của cộng đồng. Đội bóng không chỉ thi đấu để giành chiến thắng mà còn phải có trách nhiệm với nơi mình đại diện.

Tôi mong muốn mỗi trận đấu của CLB không chỉ là nơi lan tỏa tình yêu bóng đá, tinh thần đoàn kết mà còn trở thành cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương. Thông qua sức hút của đội bóng, chúng ta có thể giới thiệu rộng rãi hơn về con người, lịch sử, văn hóa và những di sản đặc sắc của xứ Thanh.

Đó cũng là sứ mệnh mà chúng tôi hướng tới: xây dựng một CLB có bản sắc, gắn bó với người hâm mộ và đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của địa phương.

. Xin trân trọng cảm ơn ông!