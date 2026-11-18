Các người đẹp trải nghiệm nét đẹp vùng đất Cần Thơ

Hành trình trải nghiệm của Top 25 Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 đưa các thí sinh đến nhiều điểm du lịch đặc trưng của Cần Thơ, từ chợ nổi Cái Răng, Cồn Sơn đến Làng Du lịch Mỹ Khánh.

Thông qua các hoạt động khám phá văn hóa, đời sống và ẩm thực địa phương, các người đẹp có cơ hội tìm hiểu nét đặc trưng miền Tây, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch vùng đất Tây Đô.

Tại chợ nổi Cái Răng, các thí sinh tìm hiểu nét văn hóa giao thương trên sông, trải nghiệm không khí sinh hoạt đặc trưng của người dân vùng sông nước. Đây là một trong những hình ảnh gắn liền với đời sống miền Tây, thể hiện nét văn hóa độc đáo được hình thành từ sự gắn bó giữa con người và hệ thống sông ngòi.

Tham gia trò chơi dân gian

Ở Cồn Sơn, người đẹp trải nghiệm mô hình bè cá, tìm hiểu sinh kế của người dân địa phương và tham gia làm các món bánh dân gian như bánh canh bột xắt, bánh phu thê. Những trải nghiệm gần gũi giúp thí sinh tiếp cận văn hóa bản địa qua các hoạt động đời thường, cảm nhận sự mộc mạc, thân thiện của người miền Tây.

Top 25 còn khám phá không gian miệt vườn, du lịch sinh thái và ẩm thực tại Làng Du lịch Mỹ Khánh. Trong khuôn khổ hành trình, các thí sinh tham gia dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng, tham quan những điểm du lịch, làng nghề và tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử vùng đất Tây Đô.

Trải nghiệm làm bánh xèo miền Tây Nam Bộ

Ông Đại Hàn, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết các thí sinh không đơn thuần là người trải nghiệm mà còn là những đại diện góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa, con người và du lịch miền Tây thông qua hình ảnh, thái độ và sự tương tác của mình.

Theo ông, việc đưa thí sinh đến các điểm đến địa phương giúp họ có thêm trải nghiệm thực tế, từ đó lan tỏa những giá trị văn hóa và du lịch đến công chúng.

Bên cạnh các hoạt động khám phá, thí sinh còn tham gia những phần thi phụ gồm Người đẹp Biển, Người đẹp Thời trang và Người đẹp Tài năng. Phần thi thời trang có các màn trình diễn trang phục dạ hội, áo dài và áo bà ba, góp phần tôn vinh vẻ đẹp hình thể, phong thái sân khấu cũng như các giá trị văn hóa Việt Nam.

Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL; Hoa hậu Châu Ngọc Bích (Trưởng Ban giám khảo); nhà thiết kế Ngô Nhật Huy (Phó Trưởng ban giám khảo); ca sĩ Nguyễn Thị Lệ Nam Em; Nam vương, siêu mẫu Trần Tiến Dũng và Hoa hậu Nhân ái Vanessa Nina Rose.

Hiện Top 25 tập luyện catwalk, kỹ năng sân khấu, giao tiếp và bổ sung kiến thức về văn hóa, lịch sử, du lịch trước đêm chung kết, dự kiến diễn ra ngày 20.11 tại Làng Du lịch Mỹ Khánh, TP. Cần Thơ, với sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Nam Em và Ricky Star.