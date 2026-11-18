Tối 18/11, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh này tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần VII.

Lễ phát động được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Cái Bè thuộc quần thể kiến trúc Làng cổ Đông Hòa Hiệp với chủ đề “Văn hóa soi đường - Đồng Tháp vươn xa”. Trong đó, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp có chủ đề riêng là “Sắc màu Di sản”.

Nhà cổ Ba Đức ở xã Cái Bè được xây dựng từ năm 1850.

Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kéo dài đến 24/11, tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tại lễ phát động, Ban tổ chức công bố Chương trình “Đánh thức nguồn lực di sản Đồng Tháp” với 5 nhánh sáng kiến, triển khai thí điểm tại các địa bàn trọng điểm trên nền tảng khung tham chiếu gồm 30 địa điểm, 21 khu vực và 12 hành lang kết nối toàn tỉnh.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp là quần thể nhà vườn cổ nằm bên hạ lưu sông Tiền tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp (thuộc khu vực huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũ). Năm 2017, Làng nhà cổ Đông Hòa Hiệp vinh dự đón nhận Bằng Di tích cấp Quốc gia và Bằng công nhận Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp là di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh. Làng nổi bật với những ngôi nhà gỗ hàng trăm năm tuổi giao thoa kiến trúc Đông - Tây đan xen giữa vườn cây ăn trái và kênh rạch miền Tây.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn khẳng định trải qua hàng trăm năm, Làng cổ Đông Hòa Hiệp vẫn lưu giữ những ngôi nhà cổ có giá trị kiến trúc, những khu vườn cây ăn trái, những phong tục, nếp sống và truyền thống gia đình đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Kiến trúc nghệ thuật của nhà cổ Ba Đức được UBND tỉnh Tiền Giang (cũ) cấp bằng xếp hạng di tích năm 2012.

Giá trị của Làng cổ Đông Hòa Hiệp không chỉ nằm ở những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi, mà còn ở ký ức lịch sử, bản sắc văn hóa, tình làng nghĩa xóm và sự tiếp nối giữa các thế hệ. Đó là những giá trị quý báu cần được gìn giữ, phát huy và trao truyền cho mai sau.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong định hướng phát triển mới, tỉnh xác định sông Tiền là trục kinh tế chiến lược, đồng thời hướng tới xây dựng trục kiến trúc cảnh quan - kinh tế sông Tiền, kết nối các không gian đô thị, văn hóa, sinh thái, du lịch và dịch vụ.

Một trong những cung đường vào quần thể Làng cổ Đông Hòa Hiệp.

Từ đó, Đồng Tháp xác định Làng cổ Đông Hòa Hiệp có vị trí và giá trị riêng, là một điểm nhấn văn hóa, kiến trúc và du lịch đặc sắc. Tỉnh mong muốn từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch gắn với nhà cổ, làng nghề, vườn cây ăn trái, ẩm thực, cảnh quan sông nước và đời sống cộng đồng; kết nối với các điểm đến dọc sông Tiền, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.