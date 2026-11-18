Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và bà con nhân dân xã Cái Bè được thưởng thức các tiết mục văn nghệ tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam, ca ngợi nét đẹp quê hương và màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong định hướng phát triển mới, tỉnh xác định sông Tiền là trục kinh tế chiến lược, đồng thời hướng tới xây dựng trục kiến trúc cảnh quan – kinh tế sông Tiền, kết nối các không gian đô thị, văn hóa, sinh thái, du lịch và dịch vụ từ biên giới đến Biển Đông. Trong tổng thể đó, làng cổ Đông Hòa Hiệp là một điểm nhấn văn hóa, kiến trúc và du lịch đặc sắc. Tỉnh mong muốn từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch gắn với nhà cổ, làng nghề, vườn cây ăn trái, ẩm thực, cảnh quan sông nước và đời sống cộng đồng; kết nối với các điểm đến dọc sông Tiền, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là bảo tồn để phát triển và phát triển để có thêm nguồn lực bảo tồn. Việc khai thác di sản phải giữ được kiến trúc nguyên gốc, cảnh quan, môi trường và nếp sống đặc trưng; bảo đảm người dân là chủ thể tham gia, gìn giữ và được hưởng lợi chính đáng từ giá trị di sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các cấp, ngành, địa phương bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách thực chất; quan tâm gìn giữ các ngôi nhà cổ, không gian kiến trúc, cảnh quan miệt vườn và những giá trị văn hóa truyền thống; hỗ trợ, khuyến khích các gia đình, chủ sở hữu di sản tham gia bảo tồn, khai thác phù hợp; phát triển du lịch văn hóa gắn với sinh kế của người dân. Các sở, ngành, địa phương cần xây dựng các sản phẩm trải nghiệm đặc sắc, kết nối nhà cổ với du lịch sinh thái, du lịch đường sông, làng nghề và ẩm thực địa phương; nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá điểm đến, thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm và tăng thu nhập cho cộng đồng.

Tiết mục LED Dance tại chương trình khai mạc. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc gìn giữ, bảo vệ di sản; khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia công tác bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích; lan tỏa rộng rãi những giá trị lịch sử, văn hóa của Làng cổ Đông Hòa Hiệp; quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Đồng Tháp đến với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, lễ hội nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc, văn hóa của Làng cổ Đông Hòa Hiệp; từng bước tạo điều kiện để người dân tham gia làm du lịch, qua đó phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch di sản theo hướng bền vững, gắn với phát triển kinh tế địa phương.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Quốc gia theo Quyết định số 2080/QĐ-BVHTTDL năm 2017. Hiện nay, Làng cổ Đông Hòa Hiệp có 7 ngôi nhà cổ từ 150 năm đến 220 năm tuổi và 29 ngôi nhà từ 80 - 100 năm tuổi. Cả 7 nhà cổ được xây dựng theo cấu trúc nhà truyền thống Nam Bộ có 5 gian, 3 chái hình chữ Đinh cùng các hoa văn chạm khắc, trang trí công phu. Trong các ngôi nhà cổ vẫn còn giữ được nhiều bộ liễn đối khảm xà cừ, các bộ bàn ghế chạm trổ rất công phu và nhiều vật dụng bằng sứ quý hiếm.