Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí: Huỳnh Minh Đoàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cùng đông đảo Nhân dân…

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp từ lâu được ví như một bảo tàng sống về kiến trúc, lịch sử và nếp sống của đồng bào Nam bộ. Nơi đây lưu giữ hàng chục ngôi nhà cổ trăm năm tuổi với những mái ngói rêu phong, mang đậm hơi thở thời gian và hồn quê sâu lắng.

Sự kiện lần này là dịp để khẳng định sức sống trường tồn của các giá trị di sản, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa trong hành trình phát triển mới của quê hương với thông điệp: "Văn hóa soi đường - Đồng Tháp vươn xa".

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Điểm nhấn ý nghĩa trong chương trình là nghi thức trao đèn cho đại diện các nhà cổ trên địa bàn tỉnh, gắn liền với nhánh sáng kiến "Nhà cổ lên đèn, thắp sáng tương lai". Hoạt động này nhằm tôn vinh 42 ngôi nhà cổ đã và đang được xếp hạng, qua đó gửi gắm thông điệp thắp lên niềm tự hào, ý thức gìn giữ và khát vọng trao truyền di sản kiến trúc quý báu cho các thế hệ mai sau.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Đồng Tháp là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, được hình thành và bồi đắp qua nhiều thế hệ khai phá, dựng xây và bảo vệ quê hương. Trong dòng chảy lịch sử ấy, vùng đất Cái Bè bên dòng sông Tiền đã sớm hình thành những cộng đồng cư dân trù phú, gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp, giao thương đường thủy và đời sống văn hóa miệt vườn Nam bộ.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp là một minh chứng tiêu biểu cho quá trình hình thành và phát triển đó. Trải qua hàng trăm năm, nơi đây vẫn lưu giữ những ngôi nhà cổ có giá trị kiến trúc, những khu vườn cây ăn trái, những phong tục, nếp sống và truyền thống gia đình đặc trưng của vùng đất Nam bộ.

Nghi thức phát động hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026.

Giá trị của Làng cổ Đông Hòa Hiệp không chỉ nằm ở những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi, mà còn ở ký ức lịch sử, bản sắc văn hóa, tình làng nghĩa xóm và sự tiếp nối giữa các thế hệ. Đó là những giá trị quý báu cần được gìn giữ, phát huy và trao truyền cho mai sau.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh, Lễ hội hôm nay không chỉ là dịp tôn vinh di sản, giới thiệu nét đẹp văn hóa quê hương, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống. Năm 2026, việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam càng khẳng định vai trò của văn hóa và con người trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Đồng Tháp xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, con người là trung tâm, đại đoàn kết là sức mạnh và di sản là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Tinh thần đại đoàn kết không chỉ thể hiện qua các hoạt động lễ hội, mà phải được vun đắp từ mỗi gia đình, khu dân cư, từ sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và sự chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nghi thức trao đèn cho đại diện các nhà cổ trên địa bàn tỉnh.

Trong định hướng phát triển mới, tỉnh xác định sông Tiền là trục kinh tế chiến lược, đồng thời hướng tới xây dựng trục kiến trúc cảnh quan - kinh tế sông Tiền, kết nối các không gian đô thị, văn hóa, sinh thái, du lịch và dịch vụ từ biên giới đến Biển Đông.

Trong tổng thể đó, Làng cổ Đông Hòa Hiệp có vị trí và giá trị riêng, là một điểm nhấn văn hóa, kiến trúc và du lịch đặc sắc. Tỉnh mong muốn từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch gắn với nhà cổ, làng nghề, vườn cây ăn trái, ẩm thực, cảnh quan sông nước và đời sống cộng đồng; kết nối với các điểm đến dọc sông Tiền, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là bảo tồn để phát triển và phát triển để có thêm nguồn lực bảo tồn. Việc khai thác di sản phải giữ được kiến trúc nguyên gốc, cảnh quan, môi trường và nếp sống đặc trưng; đồng thời bảo đảm người dân là chủ thể tham gia, gìn giữ và được hưởng lợi chính đáng từ giá trị di sản.

Để thực hiện mục tiêu đó, đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách thực chất. Quan tâm gìn giữ các ngôi nhà cổ, không gian kiến trúc, cảnh quan miệt vườn và những giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời hỗ trợ, khuyến khích các gia đình, chủ sở hữu di sản tham gia bảo tồn, khai thác phù hợp.

Thứ hai, phát triển du lịch văn hóa gắn với sinh kế của người dân. Xây dựng các sản phẩm trải nghiệm đặc sắc, kết nối nhà cổ với du lịch sinh thái, du lịch đường sông, làng nghề và ẩm thực địa phương; nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá điểm đến, thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm và tăng thu nhập cho cộng đồng.

Thứ ba, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân hãy là một chủ thể gìn giữ văn hóa, một đại sứ giới thiệu hình ảnh quê hương. Các cấp chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện và nghĩa tình, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trình diễn pháo hoa nghệ thuật.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chính thức phát động hưởng ứng Tuần lễ văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 và tuyên bố khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026.

Chương trình nghệ thuật chào mừng mang đến không gian âm nhạc hoành tráng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi qua các tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, tinh thần đại đoàn kết và vẻ đẹp văn hóa truyền thống.

Lễ khai mạc khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, hứa hẹn một mùa lễ hội thành công tốt đẹp.

Đông đảo người dân và du khách tham quan không gian lễ hội.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21-11, trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa Đại đoàn kết dân tộc kéo dài đến ngày 24-11. Sự kiện mở ra không gian trải nghiệm văn hóa, làng nghề, ẩm thực phong phú, đón chào người dân và du khách gần xa về khám phá miền đất cổ kính giàu truyền thống.