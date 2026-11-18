Với 3 không gian trưng bày, Triển lãm không chỉ tái hiện chặng đường phát triển của thể thao Việt Nam qua các kỳ Đại hội mà còn góp phần lan tỏa những thành tựu, dấu ấn và giá trị của thể thao nước nhà đến đông đảo công chúng.

Triển lãm là dịp nhìn lại hành trình phát triển của thể thao Việt Nam. Ảnh: BTC

Điểm nhấn đầu tiên là không gian triển lãm “Từ Đại hội đến Đại hội”, gồm 58 tác phẩm ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ qua 9 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc.

Các tác phẩm được trưng bày tại Con đường Nhiếp ảnh (khu vực giao giữa đường Lý Tự Trọng và đường Đồng Khởi, TP. Hồ Chí Minh), phục vụ người dân và du khách tham quan từ ngày 16/11 đến 12/12/2026.

Một góc không gian triển lãm ''Từ Đại hội đến Đại hội''. Ảnh: BTC

Mỗi hình ảnh không chỉ ghi dấu những cuộc tranh tài, khoảnh khắc thi đấu giàu cảm xúc mà còn phản ánh sự trưởng thành của phong trào thể dục thể thao, chất lượng chuyên môn và những đóng góp của các thế hệ vận động viên, huấn luyện viên trên hành trình xây dựng nền thể thao nước nhà.

Không gian thứ hai mang chủ đề “Vinh quang Thể thao Việt Nam”, gồm 35 tác phẩm ảnh, trưng bày tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội (tòa nhà VOH, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn). Đây là địa điểm đón tiếp các đại biểu, khách mời và phóng viên báo chí, truyền thông đến tác nghiệp tại Đại hội.

Nội dung trưng bày tập trung giới thiệu những thành tựu, dấu ấn nổi bật và các gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam. Đây cũng là nguồn tư liệu trực quan giúp khách tham quan có thêm góc nhìn về những thành quả mà thể thao Việt Nam đã đạt được trong quá trình hội nhập và phát triển.

Một số hình ảnh tại triển lãm. Ảnh: BTC

Đặc biệt, không gian trưng bày thứ ba được tổ chức theo hình thức lưu động tại các địa điểm thi đấu. Nội dung triển lãm do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh thực hiện, hướng tới đưa hình ảnh thể thao đến gần hơn với vận động viên, người hâm mộ và khán giả tại các nhà thi đấu, sân vận động.

Theo đó, tại mỗi địa điểm thi đấu sẽ có những hình ảnh được lựa chọn phù hợp với môn thể thao tổ chức tại địa điểm đó, giới thiệu các vận động viên tiêu biểu, những khoảnh khắc thi đấu ấn tượng và thành tựu nổi bật của Thể thao Việt Nam.

Cách thức trưng bày linh hoạt này giúp mỗi không gian thi đấu có thêm dấu ấn riêng, đồng thời tạo sự kết nối giữa hoạt động chuyên môn với công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Đại hội.