Hội chợ có quy mô 350 gian hàng của 154 đơn vị trong và ngoài tỉnh, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn phát biểu khai mạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết, hội chợ được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer Vĩnh Long, góp phần kết nối hài hòa giữa bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với phát triển kinh tế, xúc tiến thương mại và kích cầu du lịch địa phương.

Đây là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ; đồng thời tăng cường kết nối giữa hoạt động xúc tiến thương mại với quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

Vĩnh Long có thế mạnh về nông nghiệp, chế biến, làng nghề và nguồn nguyên liệu đặc trưng vùng sông nước. Đến nay, tỉnh có 980 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, gồm 794 sản phẩm 3 sao, 170 sản phẩm 4 sao, 15 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Tỉnh cũng có 524 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 147 sản phẩm cấp khu vực và 41 sản phẩm cấp quốc gia.

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho 70 sản phẩm của 66 đơn vị đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Hội chợ trưng bày, giới thiệu nhiều nhóm hàng hóa như sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, đặc sản địa phương, cây giống, hàng thủ công và ẩm thực. Các đơn vị tham gia có cơ hội giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và mở rộng kênh phân phối.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Trong khuôn khổ hội chợ, Ban tổ chức triển khai hoạt động livestream bán hàng trong 4 ngày, từ 18 đến 21/11, dự kiến giới thiệu từ 50 đến 60 sản phẩm. Hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá hàng hóa trên nền tảng số, tiếp cận thêm khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Điểm nhấn của hội chợ là Không gian trải nghiệm Văn hóa, Nghệ thuật và Ẩm thực Khmer với chủ đề “Tinh hoa truyền thống – Gắn kết và phát triển”. Người dân và du khách được thưởng thức trình diễn nhạc ngũ âm, múa Chhay Yam, trải nghiệm các hoạt động giã cốm dẹp, gói bánh tét và thưởng thức chương trình văn nghệ, giao lưu hằng đêm.