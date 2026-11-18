Đây là buổi diễn cuối cùng của “Bản giao hưởng ánh sáng” (A Symphony of Lights) – chương trình nghệ thuật ánh sáng biểu tượng đã gắn bó với người dân và du khách tại đây suốt 22 năm qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, từ trước giờ biểu diễn, đông đảo người dân địa phương cùng du khách quốc tế đã tập trung dọc hai bờ cảng Victoria ở khu vực Tsim Sha Tsui và Wan Chai để chứng kiến thời khắc chia tay chương trình từng được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là “Màn trình diễn âm thanh và ánh sáng thường trực lớn nhất thế giới”.

Đêm diễn khép lại hành trình hơn hai thập kỷ, 43 tòa nhà cao tầng cùng 2 địa danh nổi tiếng dọc hai bờ cảng đồng loạt thắp sáng, kết hợp với những màn pháo hoa tầm cao rực rỡ từ các tầng thượng. Phát biểu về sự kiện này, Chủ tịch Tổng cục Du lịch Hong Kong (HKTB) Lâm Kiến Nhạc nhấn mạnh màn pháo hoa đặc biệt nhằm kỷ niệm một dấu mốc mang nhiều ý nghĩa đối với ngành du lịch đặc khu.

Ra mắt lần đầu vào ngày 17/1/2004 với tổng vốn đầu tư khoảng 44 triệu HKD (5,6 triệu USD), “Bản giao hưởng ánh sáng” khởi đầu từ 18 tòa nhà ven bờ từ khu Central (Trung Hoàn) đến Wanchai, nhằm tạo nên một điểm nhấn cố định vào 20h hằng ngày để tôn vinh vẻ đẹp cảnh đêm cảng Victoria. Năm 2005, chương trình chính thức ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness. Đến năm 2017, sau đợt nâng cấp quy mô lớn, số lượng công trình tham gia tăng lên hơn 40 tòa nhà trải dài từ Central, Admiralty, Wanchai sang Tsim Sha Tsui, Tây Cửu Long (West Kowloon) và Hung Hom. Thời lượng chương trình được tinh gọn từ 13 phút xuống còn khoảng 10 phút, với phần âm nhạc do Dàn nhạc Giao hưởng Hong Kong thu âm mới, hòa quyện giữa giao hưởng phương Tây và các nhạc cụ truyền thống Trung Hoa như sáo trúc, đàn nhị.

Suốt 22 năm qua, chương trình không chỉ là tiết mục miễn phí quen thuộc trong lịch trình của du khách khi đến Hong Kong mà còn trở thành một phần ký ức đô thị của người dân xứ Cảng Thơm. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, thị hiếu của du khách hiện nay đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các trải nghiệm giàu tính sáng tạo, thiết kế tinh tế thay vì chỉ tập trung vào quy mô cố định.

Theo kế hoạch được công bố trong Dự toán Ngân sách năm 2026, bắt đầu từ năm 2027, chính quyền Hong Kong sẽ triển khai dự án mới mang tên “Hành trình ánh sáng” (Light Odyssey) để thay thế. Khác với mô hình biểu diễn cố định hằng đêm, chương trình mới sẽ được tổ chức linh hoạt, không định kỳ tại nhiều điểm tham quan đặc sắc trên khắp Hong Kong nhằm hưởng ứng các lễ hội và sự kiện quốc tế lớn.

Việc khép lại “Bản giao hưởng ánh sáng” vào tối 18/11 được xem là bước chuyển mình tất yếu trong chiến lược làm mới sản phẩm du lịch của Hong Kong, hứa hẹn mang đến diện mạo hiện đại và giàu sức hút hơn cho kinh tế đêm tại trung tâm tài chính – du lịch hàng đầu châu Á này.