Các tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc Chăm. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết từ ngày 18/11 đến ngày 24/11. Việc gắn kết hai hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát huy sức mạnh cộng đồng, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các gia đình, các dân tộc, tôn giáo; đồng thời tạo điều kiện để Nhân dân cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực, trang phục, nghề truyền thống và với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Chăm.

Lãnh đạo tỉnh và địa phương tham dự ngày hội. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Tại Lâm Đồng, văn hóa Chăm có những giá trị đặc sắc trong đời sống văn hóa của tỉnh. Những di sản về kiến trúc, tín ngưỡng, lễ hội, nghi lễ truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề gốm, nghề dệt và tri thức dân gian của đồng bào Chăm không chỉ là tài sản văn hóa quý báu của cộng đồng, mà còn góp phần làm phong phú di sản văn hóa Việt Nam. Đây là dịp có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong xây dựng đời sống tinh thần và phát triển bền vững của địa phương.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa gắn kết cộng đồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc như: tổ chức các trò chơi dân gian, trưng bày triển lãm ảnh, trình diễn các nghề truyền thống làm gốm, dệt thổ cẩm, làm bánh gừng của đồng bào Chăm… Đặc biệt, việc giới thiệu, sân khấu hóa trích đoạn Lễ phong chức Thầy cả hệ phái Kadhar, kết hợp trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục và nghề thủ công truyền thống là cách làm thiết thực, góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Đông đảo người dân tham dự ngày hội. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình cho biết, mỗi gia đình cần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng. Mỗi người dân cần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn đường làng, ngõ xóm sáng-xanh-sạch-đẹp; tham gia xây dựng các tuyến đường tự quản, các mô hình tự quản ở khu dân cư.

Cùng với đó, người dân tiếp tục xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, không để xảy ra chia rẽ, mất đoàn kết trong cộng đồng, quyết tâm xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình phát biểu. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình Nguyễn Quốc Thắng cho hay, mỗi người dân, mỗi gia đình cần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; gìn giữ tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghệ thuật, phong tục và những giá trị truyền thống tốt đẹp; khuyến khích người cao tuổi, nghệ nhân truyền dạy những nét văn hóa đặc sắc cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, các gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình và khu dân cư; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách, trò chơi dân gian.

Người dân được tặng quà trong ngày hội. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Để văn hóa thật sự trở thành nguồn lực cho phát triển, tỉnh Lâm Đồng xác định nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phải được triển khai đồng bộ, gắn với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, chính quyền địa phương cần quan tâm các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn; thực hiện đúng chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế. Đặc biệt, phát triển kinh tế phải gắn với bảo đảm công bằng xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan cần tiếp tục rà soát, nhận diện, kiểm kê, tư liệu hóa và có giải pháp bảo vệ các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tặng quà cho người dân. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Bảo tồn và phát huy văn hóa không phải là nhiệm vụ riêng của ngành văn hóa hay của các cơ quan quản lý nhà nước, mà cần có sự tham gia của toàn xã hội, trong đó cộng đồng dân cư giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh đề nghị, các địa phương cần quan tâm khai thác hợp lý các giá trị di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và đời sống cộng đồng để xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng; kết nối các di tích, bảo tàng, làng nghề truyền thống, không gian văn hóa và các điểm đến du lịch. Đặc biệt, các đơn vị cần tạo điều kiện để trẻ em, thanh thiếu niên được tiếp cận, tìm hiểu và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống; giúp thế hệ trẻ có ý thức trân trọng, tự hào và trách nhiệm tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc.