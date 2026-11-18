Khách du lịch khám phá đường phố Song Wat, Bangkok, Thái Lan, vào tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 17/11, cẩm nang du lịch quốc tế Time Out công bố danh sách thường niên "Những con phố thú vị/ chất nhất thế giới" (the coolest street in the world) năm 2026, vinh danh 28 địa điểm tại nhiều thành phố trên toàn cầu.

"Với chúng tôi, một con phố thú vị là nơi người dân địa phương thực sự muốn dành thời gian. Nơi đó mang bản sắc riêng của thành phố, có các cơ sở kinh doanh độc lập, sự kiện hoặc lễ hội không thể tìm thấy ở nơi khác", Grace Beard, biên tập viên Time Out, chia sẻ với CNN Travel.

Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là đường Song Wat ở Bangkok, Thái Lan. Nằm gần sông Chao Phraya, con phố đang trở thành điểm hội tụ của cộng đồng sáng tạo, với nhiều quán cà phê, cửa hàng, quán bar và nhà hàng.

Karla Cripps, phóng viên CNN Travel sống tại Thái Lan hơn 20 năm, không bất ngờ trước kết quả này. Theo cô, Song Wat ngày càng được biết đến trong vài năm qua khi nhiều doanh nhân trong lĩnh vực sáng tạo cải tạo các dãy nhà phố thương mại và nhà kho cũ, mang đến diện mạo mới cho những công trình này. Các cơ sở kinh doanh truyền thống vẫn tiếp tục hoạt động, tạo nên sự đan xen giữa nét cũ và mới.

Cripps cho hay du khách có thể ghé Song Wat vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng cô yêu thích nhất là lúc hoàng hôn, khi thời tiết bắt đầu dịu mát. Du khách có thể thưởng thức đồ uống bên sông Chao Phraya, sau đó dạo quanh các cửa hàng, quán cà phê, quán bar, nhà hàng và khám phá những tác phẩm nghệ thuật đường phố.

Song Wat có sự đan xen hài hòa giữa yếu tố và hiện đại. Ảnh: Phương Lâm.

Ngoài Song Wat, Đông Nam Á còn có 2 đại diện khác trong danh sách. Neil Road ở Singapore đứng thứ 5. Từng là con đường nhỏ chạy qua một đồn điền nhục đậu khấu, nơi đây nay trở thành một trong những con phố có đời sống đa dạng và cởi mở nhất đảo quốc, với các quán bar dành cho cộng đồng LGBTQ+, quán cocktail đoạt giải thưởng và hiệu sách độc lập.

Xếp thứ 9 là Beach Street ở George Town, Penang, Malaysia, một trong những con phố lâu đời nhất thành phố. Khu vực này đang chứng kiến sự trở lại của các hoạt động sáng tạo khi nhiều người trẻ địa phương sau thời gian sinh sống tại những thành phố có chi phí đắt đỏ hơn như Kuala Lumpur và Singapore trở về, mở cơ sở kinh doanh riêng.

Bên cạnh 3 đại diện Đông Nam Á, 25 con phố còn lại nằm tại nhiều đô thị và thành phố nổi tiếng trên thế giới, từ London (Anh), New York và Los Angeles (Mỹ), Kyoto và Fukuoka (Nhật Bản) đến Hong Kong, Thượng Hải (Trung Quốc), Lisbon (Bồ Đào Nha), Rio de Janeiro (Brazil) và Sydney (Australia). Các địa điểm này mang những nét văn hóa, ẩm thực và nhịp sống riêng, góp phần tạo nên bản sắc của từng thành phố.

Neil Road của Singapore được Time Out mô tả là "một trong những con phố đa dạng và tiến bộ nhất Singapore". Ảnh: Rainer Krack/Alamy Stock Photo.

Theo Time Out, danh sách năm nay được xây dựng từ đề cử của mạng lưới biên tập viên và phóng viên quốc tế của tạp chí. Các địa điểm sau đó được hội đồng biên tập đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, gồm lựa chọn ăn uống, mua sắm, hoạt động về đêm, đời sống đường phố, cộng đồng dân cư và các cơ sở kinh doanh địa phương.

Dù khái niệm về "sự thú vị" mang tính chủ quan, điểm chung của những con phố trong bảng xếp hạng năm nay là bầu không khí sôi động và sức hút riêng. Năm nay, Time Out dành nhiều sự chú ý hơn cho những điểm đến nằm ngoài các tuyến du lịch quen thuộc.

Thông qua danh sách, tạp chí khuyến khích du khách mở rộng phạm vi khám phá, tìm đến những con phố đặc sắc góp phần định hình bản sắc riêng của các thành phố.

Hồi tháng 9, Time Out từng công bố 40 khu phố chất nhất thế giới năm 2026 (the 40 coolest neighbourhoods in the world), trong đó Tân Định (TP.HCM) đứng thứ 12 trong danh sách, cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam.