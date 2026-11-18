Dự lễ khai mạc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo Nhân dân, du khách.

Văn hóa bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, kết nối quá khứ với hiện tại, nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách con người.

Khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”. Ảnh: N.Toàn

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra đúng dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) càng làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa văn hóa và đoàn kết. Trong đó, văn hóa góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, còn đoàn kết tạo nên sức mạnh để gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Tinh thần đại đoàn kết được thể hiện sinh động trong đời sống cộng đồng trên quê hương Quảng Ngãi. Toàn tỉnh có 1.098 thôn, tổ dân phố đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, từ miền biển, hải đảo đến đồng bằng và miền núi cao. Đây là nơi đồng bào các dân tộc anh em cùng chung sống, lao động, chia sẻ trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Lãnh đạo tỉnh kêu gọi mỗi người dân tiếp tục phát huy trách nhiệm trong gìn giữ bản sắc văn hóa; mỗi nghệ nhân trở thành người truyền lửa, mỗi khu dân cư là một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình. Qua đó, biến tinh thần của tuần lễ thành những hành động thiết thực trong đời sống, góp phần xây dựng Quảng Ngãi phát triển, giàu bản sắc và hạnh phúc.

Ban Tổ chức cũng trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quangngai 2026”. Ảnh: N.Toàn

Một trong những nội dung quan trọng tại lễ khai mạc là công bố, trao Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 3 di sản tiêu biểu của tỉnh. Gồm: Lễ cầu mưa của người Hrê (xã Ba Động); Lễ ăn than và Nghề dệt thủ công truyền thống của người Giẻ - Triêng (các xã Đắc Môn, Đắc Pét, Đắc Bờ Lô và Dục Nông).

Việc đón nhận các bằng công nhận tiếp tục ghi nhận những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời đặt ra yêu cầu phát huy vai trò của chủ thể di sản trong bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc.

Dịp này, tỉnh Quảng Ngãi phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và Cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi, hướng đến tìm kiếm những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, góp phần định vị hình ảnh và quảng bá bản sắc quê hương trong giai đoạn phát triển mới.

Trao bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể. Ảnh: N.Toàn

Ban Tổ chức cũng trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quangngai 2026”. Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Thanh bình” của tác giả Bùi Thanh Trung.

Lan tỏa sắc màu văn hóa từ đại ngàn đến biển đảo

Ngay sau phần lễ, chương trình nghệ thuật “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết” mang đến không gian biểu diễn đặc sắc với 11 tiết mục hát, múa, hòa tấu nhạc cụ dân tộc kết hợp đương đại. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện bức tranh giao thoa văn hóa giữa đại ngàn Tây Nguyên và biển đảo quê hương, thể hiện sự đa dạng trong đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trao giải nhất của Cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quangngai 2026”. Ảnh: N.Toàn

Đêm khai mạc khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm thấp, tạo không khí phấn khởi, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 diễn ra từ ngày 18 - 24/11 với nhiều hoạt động phong phú trên địa bàn toàn tỉnh. Trong khuôn khổ tuần lễ có các sự kiện khởi công dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức và dự án Khu đô thị số 1 Măng Đen tại xã Măng Đen.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gồm Liên hoan cồng chiêng, xoang và trình diễn trang phục truyền thống; Lễ hội đường phố; không gian văn hóa, ẩm thực, con đường di sản tại phố đêm Đăk Bla. Cùng với đó là các hoạt động thi đấu thể thao truyền thống, Đêm hội cồng chiêng và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Ngục Kon Tum.

Chuỗi sự kiện được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, kết nối các không gian văn hóa từ miền núi, đồng bằng đến biển đảo, tạo điều kiện để các giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu, giao lưu và lan tỏa trong cộng đồng.

Trưng bày hơn 300 hiện vật khảo cổ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Vào sáng 18/11, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi khai mạc các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa năm 2026. Điểm nhấn là chuyên đề “Quảng Ngãi - Bí mật từ lòng đất”, giới thiệu hơn 300 hiện vật khảo cổ được phát hiện tại các địa điểm như Lung Leng, hồ Nước Trong, Long Thạnh, Bình Châu và Sa Huỳnh. Đáng chú ý, lần đầu tiên Bảo tàng Tổng hợp tỉnh công bố, trưng bày tượng thần khỉ Hanuman, tác phẩm điêu khắc đá thuộc nghệ thuật Champa, có niên đại thế kỷ XI - XII, do người dân tự nguyện giao nộp sau khi phát hiện tại vùng biển Vũng Buồn. Chương trình còn có trưng bày cổ vật của các nhà sưu tập, trình diễn nhạc cụ truyền thống, nghề thủ công và giới thiệu ẩm thực địa phương.