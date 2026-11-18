Tối 18.11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang nhấn mạnh, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 được tổ chức nhằm phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tạo không gian sinh hoạt văn hóa phong phú, lan tỏa và kết nối cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Các thế hệ người dân Vĩnh Long luôn tự hào, trân trọng và biết ơn những bậc tiền nhân đã gìn giữ, trao truyền giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp qua nhiều thế hệ.

Trong các di sản văn hóa truyền thống, Lễ hội Ok Om Bok là minh chứng sinh động cho bản sắc văn hóa Khmer - một bộ phận không thể tách rời, góp phần làm phong phú thêm diện mạo văn hóa tỉnh Vĩnh Long. Lễ hội là không gian kết nối con người với thiên nhiên, gắn kết cộng đồng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các dân tộc.

Tuần lễ Văn hóa năm nay diễn ra từ ngày 18 - 24.11 với 16 nhóm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại đa dạng; mở ra không gian giao lưu, hợp tác, quảng bá hình ảnh Vĩnh Long năng động, thân thiện, nghĩa tình, hiếu khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang phát biểu

Theo ông Trần Trí Quang, điểm nổi bật trong chuỗi sự kiện là lễ khánh thành công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu ở xã Đôn Châu; hoạt động “Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản”; các chương trình triển lãm, giao lưu văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian nhằm xây dựng không gian trải nghiệm sinh động.

Bên cạnh đó, còn có không gian “Đêm lễ hội Ok Om Bok” được tổ chức tại danh thắng Ao Bà Om, với các nghi thức truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer; tạo dấu ấn văn hóa đặc sắc và niềm tự hào của Vĩnh Long trong thời kỳ phát triển mới.

Vĩnh Long tổ chức triển lãm gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Vĩnh Long

Đặc biệt, giải đua ghe Ngo năm 2026 được tổ chức ở địa điểm mới trên sông Láng Thé (xã Bình Phú), trong hai ngày 21 - 22.11. Nơi đây vừa đầu tư xây dựng khán đài mới với sức chứa 4.000 chỗ ngồi, cùng nhiều tiện ích khác nhằm đáp ứng tốt nhất cho các đội ghe Ngo tranh tài, cũng như phục vụ người dân và du khách đến xem, cổ vũ thuận lợi.

Giải đua ghe Ngo năm 2026 được Vĩnh Long tổ chức ở địa điểm mới trên sông Láng Thé, nơi vừa đầu tư xây dựng khán đài với sức chứa 4.000 chỗ ngồi

Có thể nói, mỗi một hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần lễ là một nhịp cầu kết nối con người, kết nối cộng đồng và các thế hệ; góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các dân tộc, cùng chung sức xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển.

Để Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành công, an toàn, hiệu quả và lan tỏa, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động; bảo đảm hiệu quả, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách.

Thi trình diễn trang phục truyền thống đồng bào Khmer. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Vĩnh Long

Mỗi người dân là một chủ thể tích cực trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, văn minh.