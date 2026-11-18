Đúng 8h, phòng trưng bày chính thức mở cửa đón khách. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên bảo tàng, dòng người lần lượt di chuyển từ tầng 1 lên tầng 3, nơi đặt bảo vật.

Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn, bảo vật quốc gia lần đầu được trưng bày

Bảo vật có hình chữ nhật, dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, gồm nắp và thân, được chế tác bằng phương pháp tán dập nguội.

Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn được đặt ở vị trí chính giữa phòng, bài trí trang trọng. Xung quanh là khu vực để người dân dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính.

Từng đoàn người nối tiếp nhau vào chiêm bái theo lối đi một chiều. Mỗi người có khoảng một phút để dừng lại trước bảo vật, sau đó di chuyển ra ngoài, nhường chỗ cho những người tiếp theo.

Đông đảo người dân, tăng ni, Phật tử tới chiêm bái bảo vật quốc gia.

Để đảm bảo sự tôn nghiêm, công tác an ninh được thắt chặt. Người dân không được chụp ảnh, quay phim hoặc livestream trong khu vực chiêm bái.

Bà Nguyễn Thị Hương (46 tuổi, trú xã Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, bà biết đến hộp đựng xá lị Tháp Nhạn qua thông tin trên các phương tiện truyền thông. Vì vậy, khi biết bảo vật được đưa ra trưng bày, mở cửa đón người dân chiêm bái, bà rất mong đợi.

“Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chiêm bái một bảo vật quốc gia nên cảm thấy rất xúc động và mong chờ”, bà Hương chia sẻ.

Giảng viên, sinh viên ngành Quản lý văn hóa tìm hiểu bảo vật quốc gia trong ngày đầu trưng bày.

Không chỉ người dân, nhiều giảng viên, sinh viên cũng tranh thủ đến bảo tàng để tìm hiểu, trải nghiệm thực tế. Tiến sĩ Võ Thị Hoài Thương, giảng viên Khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Vinh), cùng 14 sinh viên năm thứ 3 ngành Quản lý văn hóa có mặt tại đây để tìm hiểu cách thức tổ chức, trưng bày bảo vật quốc gia.

Theo cô Thương, việc đưa hộp đựng xá lị Tháp Nhạn ra trưng bày là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026.

“Ngoài giờ học trên giảng đường, chúng tôi muốn các em có cơ hội tiếp xúc, trải nghiệm thực tế, từ đó tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm phục vụ công việc sau này”, cô Thương nói.

Những viên gạch có phù điêu tượng Phật ngồi trên đài sen được phát hiện trong cùng cuộc khai quật với hộp đựng xá lị Tháp Nhạn.

Bà Phan Thị Hà Long, Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh cho biết, hộp đựng xá lị Tháp Nhạn được đưa ra trưng bày lần đầu tiên sau 40 năm khai quật.

Theo bà Long, bảo tàng mở cửa đón khách chiêm bái bảo vật từ ngày 18-24/11, với 3 khung giờ mỗi ngày: buổi sáng từ 8h-11h, buổi chiều từ 13h30-17h và buổi tối từ 19h-21h30.

Nhân viên bảo tàng thuyết minh, giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa của Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn tới người dân.

Để phục vụ người dân, bảo tàng bố trí 6 nhân viên thường trực hướng dẫn, hỗ trợ. Những người có nhu cầu tìm hiểu thêm về bảo vật sẽ được thuyết minh, giới thiệu về giá trị lịch sử, văn hóa của hiện vật.

Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn được phát hiện trong đợt khai quật di chỉ Tháp Nhạn (xã Hồng Long, huyện Nam Đàn cũ) do Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Nghệ Tĩnh thực hiện trong giai đoạn 1985-1986. Theo báo cáo khai quật, hiện vật được xác định có niên đại khoảng thế kỷ VII-VIII, thời kỳ Bắc thuộc. Đây có thể là lần đầu tiên tại Việt Nam phát hiện một hiện vật dạng hộp đựng xá lị với kỹ thuật chế tác tinh xảo. Bảo vật có hình chữ nhật, dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, gồm hai phần nắp và thân, được chế tác bằng phương pháp tán dập nguội. Phần nắp uốn cong như mui thuyền, có viền mái chườm ra ngoài thân hộp. Bề mặt nắp được trang trí hoa 6 cánh nở đều trong khung hình chữ nhật. Phần thân nổi bật với dải hoa sen chạy liên tục, tạo thành đường diềm bao quanh. Ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2089/QĐ-TTg công nhận hiện vật là Bảo vật quốc gia.