Nem chua Lai Vung từ lâu đã trở thành đặc sản nổi tiếng của Đồng Tháp, được nhiều du khách lựa chọn làm quà sau mỗi chuyến đi. Nem được chế biến từ thịt heo, bì heo cùng các nguyên liệu như tỏi, ớt, gia vị, tạo nên hương vị chua, cay, mặn, ngọt hài hòa. Khi thưởng thức, thực khách cảm nhận được vị chua dịu đặc trưng, thịt dai mềm cùng phần bì giòn sần sật vô cùng hấp dẫn. Ảnh: Bách hoá XANH

Bánh phồng tôm Sa Giang là thương hiệu đặc sản gắn liền với vùng đất Đồng Tháp, nổi bật nhờ độ phồng lớn, giòn xốp và hương thơm đặc trưng. Sản phẩm được chế biến từ bột khoai mì tinh chế kết hợp với tôm xay nhuyễn và các loại gia vị, mang đến vị thơm ngon khó cưỡng. Bánh phồng tôm không chỉ thích hợp dùng trong những bữa ăn gia đình mà còn là món quà tiện lợi, dễ mang theo dành tặng người thân, bạn bè. Ảnh: Bách hoá XANH

Nhắc đến Đồng Tháp, hình ảnh những cánh đồng sen rộng lớn cùng hương thơm dịu nhẹ chắc hẳn đã trở nên quen thuộc. Sen nơi đây không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn mà còn được tận dụng để chế biến nhiều món ngon như chè sen, cơm hạt sen, trà sen, sen sấy và các loại bánh. Ảnh: Bách hoá XANH

Mứt chuối phồng là thức quà quê dân dã nổi tiếng của Đồng Tháp, mang vị ngọt đậm đà nhưng không quá gắt. Món ăn được làm từ chuối chín cây sên cùng đường trên bếp củi, kết hợp đậu phộng, mè rang và gừng thái sợi tạo nên hương thơm bùi béo, cay ấm. Phần nhân chuối dẻo mềm được cuộn bên trong lớp bánh phồng sữa xốp giòn, tạo sự kết hợp thú vị giữa nhiều kết cấu, khiến ai thưởng thức cũng dễ mê mẩn. Ảnh: Arttimes

Xoài cát Cao Lãnh là một trong những loại trái cây nổi tiếng của Đồng Tháp, được yêu thích nhờ vị ngọt đậm, hương thơm nồng nàn và phần thịt mềm mịn. Xoài khi chín có màu vàng đẹp mắt, ít xơ, vị ngọt thanh lan tỏa khi thưởng thức. Đây cũng là loại trái cây được nhiều du khách tìm mua trong mùa thu hoạch để thưởng thức hoặc mang về làm quà cho gia đình. Ảnh: Bách hoá XANH

Quýt hồng Lai Vung gây ấn tượng bởi lớp vỏ mỏng, màu cam đỏ bắt mắt khi chín, bên trong mọng nước và có vị ngọt thanh đặc trưng. Ảnh: Bách hoá XANH

Khô cá lóc Tràm Chim là món đặc sản đậm chất miền sông nước, được chế biến từ cá lóc đồng tươi, thịt chắc và ngọt tự nhiên. Cá sau khi làm sạch, xẻ phanh sẽ được tẩm ướp muối, tiêu, ớt và các gia vị rồi phơi nắng khoảng 3–4 ngày để thịt săn lại. Nhờ cách phơi vừa độ, khô cá vẫn giữ được độ dai, vị ngọt và hương thơm đặc trưng. Món này có thể nướng, chiên hoặc trộn gỏi xoài. Ảnh: Arttimes

Mắm cá linh là đặc sản gắn liền với mùa nước nổi Đồng Tháp, thể hiện rõ nét văn hóa ẩm thực của vùng đất phù sa. Cá linh tươi được làm sạch, ủ muối và lên men theo phương pháp truyền thống, tạo thành thành phẩm có màu nâu sẫm, mùi thơm đặc trưng và vị đậm đà. Mắm cá linh thường được sử dụng để nấu lẩu mắm, bún mắm, chưng thịt hoặc chế biến các món ăn dân dã. Ảnh: Arttimes

Mắm còng là món đặc sản khá độc đáo của Đồng Tháp, được chế biến từ những con còng gió sống ở khu vực bãi bồi. Còng sau khi sơ chế được giã nhuyễn cùng tỏi, ớt, gia vị và nước cốt me rồi đem phơi nắng đến khi hỗn hợp sánh lại, dậy mùi thơm. Mắm có vị mặn dịu, béo từ thịt và gạch còng, hòa quyện với vị cay của tỏi ớt và chút chua thanh. Khi ăn kèm bún, thịt luộc, rau sống hoặc cơm nóng, món mắm này tạo nên sức hấp dẫn rất riêng. Ảnh: Arttimes

Cơm cháy chà bông là món ăn vặt được nhiều du khách yêu thích khi đến Đồng Tháp bởi độ giòn rụm và hương vị đậm đà. Cơm được nấu từ gạo ngon, ép thành từng miếng, sấy khô rồi chiên giòn, sau đó phủ mỡ hành thơm lừng cùng lớp chà bông thịt heo tơi xốp. Sự kết hợp giữa vị giòn của cơm, béo ngậy của mỡ hành, mặn ngọt của chà bông và chút cay nhẹ của ớt tạo nên món ăn hấp dẫn, thích hợp nhâm nhi hoặc mua về làm quà. Ảnh: Arttimes

6 đặc sản Đồng Tháp vào Top 100 đặc sản Việt Nam. Clip: Truyền Hình Đồng Tháp