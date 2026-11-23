Quang cảnh Phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, dự thảo luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội thông qua có 8 chương, 59 điều. Nếu được Quốc hội thông qua, luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2027, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 35 của luật này.

Với tỷ lệ 487/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 97,6%, Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Theo Quochoi.vn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, về các hình thức lựa chọn nhà thầu đặc biệt, dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu cần đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu cạnh tranh, công khai, minh bạch với yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và năng lực thực tế của nhà thầu.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo luật đã quy định chặt chẽ điều kiện, tiêu chí và giới hạn áp dụng hình thức chỉ định thầu trong các trường hợp cấp bách, khẩn cấp, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ bí mật nhà nước.

"Giao Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp cụ thể tương ứng với từng tiêu chí. Đồng thời việc giao Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu nhằm đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với thực tiễn do hạn mức được xác định trên cơ sở giá gói thầu, trong khi giá cả hàng hóa, dịch vụ và chi phí thực hiện gói thầu thường biến động theo giá thị trường" - Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ.

Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác, luật đã quy định đầy đủ các tiêu chí cơ bản để Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp được áp dụng hình thức này. Với hình thức đặt hàng, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ quy định chi tiết tại nghị định các trường hợp hàng hóa, dịch vụ cần đặt hàng, đảm bảo phù hợp với tính chất, yêu cầu thực hiện và thực tiễn triển khai. Ngoài ra, dự thảo luật và nghị định của Chính phủ đã quy định các cơ chế kiểm soát rủi ro tương ứng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khi quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Về hợp đồng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo luật đã quy định các cơ chế kiểm soát chặt chẽ ngay từ bước ký kết đến bước sửa đổi hợp đồng nhằm đảm bảo việc sửa đổi hợp đồng không làm thay đổi về bản chất kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, nội dung hợp đồng phải phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả lựa chọn nhà thầu để đảm bảo hợp đồng phản ánh đúng kết quả đấu thầu ngay từ khi ký kết. Việc sửa đổi hợp đồng chỉ được thực hiện trong trường hợp được xác định ngay từ khi ký kết nhằm phòng ngừa việc lợi dụng sửa đổi hợp đồng để làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Về chuyển nhượng thầu, dự thảo luật đã quy định trong mọi trường hợp nhà thầu chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc quản lý, kiểm soát khối lượng, phạm vi công việc do nhà thầu phụ, nhà thầu phụ đặc biệt thực hiện. Việc sử dụng nhà thầu phụ không làm thay đổi trách nhiệm của nhà thầu chính đối với thực hiện hợp đồng. Với cơ chế này, nhà thầu chính vẫn chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và kết quả thực hiện hợp đồng, kể cả phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Dự thảo luật không quy định cứng tỷ lệ hoặc phạm vi công việc giao cho nhà thầu phụ nhằm đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với tính chất, quy mô khác nhau của từng gói thầu.

Về giá gói thầu, Chính phủ sẽ hoàn thiện các quy định về lập giá gói thầu theo hướng thu hẹp các trường hợp được sử dụng một báo giá làm căn cứ xác định giá gói thầu, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường và khả năng cung ứng của các nhà cung cấp. Đồng thời, dự thảo nghị định sẽ quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong thu thập báo giá, bảo đảm công khai, minh bạch, khuyến khích xây dựng giá gói thầu trên cơ sở giá trung bình của báo giá và giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự, đảm bảo phù hợp với thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát tổng thể các luật có liên quan, nhất là các luật đang được Quốc hội xem xét sửa đổi tại kỳ họp này để xử lý đồng bộ với các quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, phân định rõ trường hợp áp dụng Luật Đấu thầu và pháp luật chuyên ngành, đảm bảo thống nhất về phạm vi áp dụng, hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các bên có liên quan.