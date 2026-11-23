Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên xã Đức Trọng, rộng khoảng 148,78km². Theo đó, khu vực phía Tây lõi đô thị Liên Nghĩa được xác định quỹ đất dự trữ khoảng 150-500ha để hình thành quần thể cơ quan hành chính, chính trị cấp tỉnh, gắn với quảng trường trung tâm và không gian công cộng cấp vùng. Đây là định hướng bố trí không gian cho trung tâm hành chính - chính trị mới trong tương lai của tỉnh Lâm Đồng.

Theo quy hoạch, Đức Trọng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, xanh và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, đô thị hành chính và thương mại quốc tế. Đến năm 2030, địa phương phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại III; tập trung hoàn thiện hạ tầng, lấp đầy khu công nghiệp, xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung.

Đức Trọng được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính-chính trị của tỉnh Lâm Đồng trong tương lai.

Về dài hạn đến năm 2050, Đức Trọng được định hướng trở thành đô thị hạt nhân, trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh, cửa ngõ quốc tế, kết nối đồng bộ với hệ thống cao tốc và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Địa phương đồng thời phát triển cảng cạn, trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ sinh học, chế biến nông sản, dược và mỹ phẩm.

Xã Đức Trọng được hình thành từ thị trấn Liên Nghĩa và xã Phú Hội của huyện Đức Trọng cũ, trung tâm xã cách trung tâm Đà Lạt khoảng 30km về phía Nam. Xã hiện có Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Quốc lộ 20 và tuyến cao tốc Liên Khương – Prenn đi qua, thuận lợi kết nối với TP Hồ Chí Minh, các địa phương Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về kinh tế, dân cư, giao thông, đất đai, vị trí địa lý, là một trong những trung tâm kinh tế và dịch vụ lớn của tỉnh Lâm Đồng.