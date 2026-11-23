Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tham vấn hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan, địa phương trong việc khẩn trương triển khai nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: việc thống kê số liệu của một số cơ quan, địa phương còn chưa chính xác, thống nhất; nội dung đánh giá trong một số báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý còn chậm, mang tính hình thức, chưa chủ động trong việc tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý; công tác truyền thông, chuẩn bị nguồn lực về kinh phí, công nghệ chưa kịp thời; công tác chỉ đạo, lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa quyết liệt; chưa chú trọng đề xuất phương án hợp nhất các VBQPPL; chưa kịp thời phát hiện được các vấn đề phát sinh trong thực tiễn...

Thống kê, phân loại đầy đủ VBQPPL đang còn hiệu lực

Để hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL, trình xin ý kiến Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống VBQPPL trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo kế hoạch, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ và các ý kiến góp ý tại Hội nghị.

Trong đó, rà soát, đối chiếu, cập nhật với báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương để thống nhất số liệu, hoàn thiện kết quả tổng rà soát, tập trung vào các vấn đề sau:

- Lượng hóa, làm nổi bật kết quả tổng rà soát bằng những số liệu, dẫn chứng cụ thể, bao gồm: số lượng VBQPPL quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, khoảng trống pháp lý; số lượng VBQPPL đã được xử lý; số lượng VBQPPL cần được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ và dự kiến mức độ tinh gọn của hệ thống pháp luật; nhận diện cụ thể những điểm nghẽn có tính hệ thống, liên ngành gây cản trở phát triển cũng như quy định vướng mắc cần được tháo gỡ; số lượng thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí tuân thủ cần được cắt giảm; các quy định cần sửa đổi, bổ sung để khơi thông các nguồn lực góp phần tăng trưởng 02 con số.

- Thống kê đầy đủ số lượng VBQPPL đang còn hiệu lực, phân loại cụ thể theo từng hình thức văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã và các loại văn bản khác; làm rõ cơ cấu, tình trạng hiệu lực, sự cồng kềnh, phân tán, trùng lặp và những bất cập về cấu trúc hệ thống pháp luật hiện hành.

Đề xuất bãi bỏ ngay hơn 11.000 VBQPPL không còn phù hợp trong năm 2026

Trên cơ sở số liệu, kết quả tổng rà soát, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tinh gọn hệ thống pháp luật, trong đó lưu ý:

- Đề xuất bãi bỏ ngay trong năm 2026 đối với hơn 11.000 VBQPPL sau khi rà soát không còn phù hợp về thẩm quyền và không còn hiệu lực đã được các bộ, cơ quan, địa phương thống nhất phương án xử lý.

- Xác định cụ thể các VBQPPL cần bãi bỏ, hợp nhất để cụ thể hóa trong việc điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2027 và chương trình lập pháp của các năm tiếp theo đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội và đề xuất trong Chương trình lập quy của Chính phủ, gắn với Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, trong đó phải xác định rõ từng loại hình văn bản, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành.

- Hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, bãi bỏ, hợp nhất, tinh gọn các VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành trong năm 2026 và 2027 để giảm bớt số lượng văn bản.

- Tập trung xử lý đồng bộ các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất hợp lý, nhất là những điểm nghẽn có tính hệ thống, liên ngành, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và huy động, sử dụng nguồn lực, trong đó nghiên cứu để xác định VBQPPL cần được ưu tiên xử lý sớm; xem xét áp dụng các biện pháp đặc thù, cơ chế đặc biệt để có phương án xử lý hiệu quả, có thể áp dụng ngay vào thực tiễn.

Đẩy mạnh số hóa, nghiên cứu ứng dụng AI trong quá trình xây dựng VBQPPL

Sau khi Báo cáo về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL được hoàn thiện, các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện kết quả tổng rà soát, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.

Từ kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL, người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương cần xác định những định hướng, giải pháp mang tính chiến lược về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật phải được đề xuất, trong đó xác định những lĩnh vực pháp luật tiên phong, tạo không gian phát triển, phục vụ đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch xử lý kết quả tổng rà soát VBQPPL thuộc phạm vi quản lý, xác định cụ thể từng văn bản cần xử lý, phương án, lộ trình và thời hạn hoàn thành, bảo đảm "6 rõ"; đồng thời chủ động khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật được phát hiện qua tổng rà soát.

Đồng thời, xác định nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện pháp luật phải là công việc thường xuyên, liên tục, không kết thúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL; chuyển mạnh từ thụ động tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về VBQPPL sang chủ động rà soát, phát hiện sớm, kịp thời xử lý những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo và điểm nghẽn pháp lý.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu hướng dẫn Luật VBQPPL về các vấn đề: Quy định nguyên tắc, tiêu chí rà soát, tái cấu trúc để tinh gọn hệ thống VBQPPL, nhất là việc bãi bỏ, thay thế, tích hợp các văn bản có cùng phạm vi điều chỉnh nhằm khắc phục tình trạng phân tán, trùng lặp, nhiều tầng nấc của các quy định pháp luật; thể chế hóa nguyên tắc "một luật, một nghị định quy định chi tiết, trừ trường hợp đặc biệt" để giảm thực chất số lượng văn bản, bảo đảm thuận tiện trong tra cứu và áp dụng pháp luật thể hiện trong chương trình lập quy của Chính phủ; nghiên cứu quy định rõ cơ chế tham vấn, tiếp thu góp ý của đối tượng chịu sự tác động, các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia.

Tích cực tham mưu hoạt động của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật, định kỳ báo cáo về tiến độ thực hiện, xử lý sau tổng rà soát.

Đồng thời, nghiên cứu đổi mới phương pháp rà soát các quy định điều chỉnh chuỗi hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc từng sản phẩm, dịch vụ, thay vì chỉ rà soát riêng lẻ, cục bộ theo từng văn bản.

Đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phát hiện sớm các quy định mâu thuẫn, chồng chéo ngay trong quá trình xây dựng VBQPPL; hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Quý I năm 2027, bảo đảm dữ liệu về pháp luật "đúng, đủ, sạch, sống", thuận tiện trong tra cứu, áp dụng pháp luật.

Bên cạnh đó, nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về VBQPPL; công khai tiến độ, kết quả xử lý, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong thực tiễn thi hành pháp luật.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, xây dựng Chương trình lập quy của Chính phủ, bắt đầu thực hiện từ năm 2027.

Đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, cơ quan trong việc nghiên cứu, xử lý kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL; quan tâm giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ xử lý kết quả tổng rà soát.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, nhất là những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật.

Đề nghị Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các hiệp hội ngành nghề, các tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, rà soát, chủ động phát hiện, phản ánh những quy định bất hợp lý, gây khó khăn, tăng chi phí tuân thủ; tích cực tham gia góp ý, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, tạo thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, gửi về Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan để tổng hợp, xử lý theo quy định.