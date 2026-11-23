Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết

Theo Quochoi.vn, trình bày Báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ:

Thứ nhất, về đối tượng áp dụng và thời hạn áp dụng: Tiếp thu ý kiến của Quốc hội, dự thảo nghị quyết đã được chỉnh lý, xác định đối tượng là: người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) tính đến hết ngày 23/10/2026 trước thời điểm công bố dự thảo nghị quyết.

Chính sách áp dụng một lần từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028. Người nộp thuế đã đáp ứng đủ điều kiện đúng hạn mà chưa xử lý xong thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của nghị quyết.

Thứ hai, về điều kiện và phương thức xóa: dự thảo nghị quyết quy định xóa toàn bộ tiền chậm nộp thuộc phạm vi nghị quyết khi người nộp thuế đã nộp đầy đủ nợ gốc, tiền phạt vi phạm hành chính (nếu có); hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ đã được tiếp nhận đúng hạn.

Đối với khoản tiền chậm nộp liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế không được xem xét giải quyết. Vụ việc đang thanh tra, điều tra, truy tố hoặc xét xử được xem xét sau khi có đầy đủ căn cứ theo quy định.

Thứ ba, về tháo gỡ thủ tục: Cơ quan thuế sử dụng dữ liệu quản lý để xử lý, người nộp thuế không phải làm hồ sơ xóa nợ. Đối với tiền nợ gốc mà người nộp thuế thiếu giấy tờ, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh xác minh người đại diện, thông báo rõ nghĩa vụ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Dự thảo nghị định đề xuất cơ chế chủ động chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với trường hợp ngưng hoạt động trên 10 năm đáp ứng đủ điều kiện. Việc giải thể thực hiện theo pháp luật về doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người lao động và chủ nợ.

Chính phủ sẽ theo dõi thu nợ gốc, số tiền được xóa, số mã số thuế được khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực, số doanh nghiệp hoàn tất giải thể và nguyên nhân hồ sơ còn vướng. Kết quả được tổng hợp hàng năm và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2028.