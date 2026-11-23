UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đối với trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng.

Trục đại lộ bắt đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà (xã Mê Linh), điểm cuối tại vị trí tuyến đường kết thúc trên địa phận Hà Nội, thuộc xã Bát Tràng. Tuyến đi qua 8 phường, xã: Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Hướng tuyến phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng là trục chính đô thị. Ảnh: Thạch Thảo

Đại lộ cảnh quan Tả Hồng được xác định là đường trục chính đô thị, gồm 6 làn xe cơ giới trên đường chính và 4 làn xe trên đường gom. Mặt cắt được bố trí khác nhau tùy từng đoạn.

Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng: Thiết kế bán hầm đoạn qua cầu Chương Dương, Long Biên

Đường ở đoạn đi sát đê Tả Hồng có mặt cắt ngang điển hình 54m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe hỗn hợp. Đoạn đi xa đê có mặt cắt 73,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên hai đường gom.

Đoạn cầu vượt sông Đuống có mặt cắt ngang điển hình 56m. Từ chân cầu khu vực Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên, mặt cắt được thu hẹp còn 49,5m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, nhằm tránh ảnh hưởng đến các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng như Đền Rừng và Đền Mẫu Thoải Phúc Xá.

Đoạn đi qua cầu Long Biên và cầu Chương Dương được thiết kế bán hầm, rộng 55,5m, với 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Đoạn đi trùng đê Bát Tràng rộng 44,5m, có 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính. Đường mặt đê và đường hiện trạng ở chân đê phía trong được tận dụng làm đường gom để giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Phương án xác định 8 nút giao liên thông khác mức với các cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Giải pháp thiết kế và chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với cầu sẽ được nghiên cứu khi lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường, sau đó trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Các nút với những tuyến đường ngang còn lại là nút giao bằng, được xác định sơ bộ theo mạng lưới đường trong quy hoạch đã duyệt.

Thành phần, cấu tạo mặt cắt từng đoạn và phạm vi các nút giao trong hồ sơ mới được thể hiện sơ bộ. Các nội dung này sẽ được xác định cụ thể trong quy hoạch chi tiết dọc hai bên đường và dự án đầu tư xây dựng tuyến, bảo đảm yêu cầu về an toàn phòng, chống lũ và an toàn đê điều.

Tim đường quy hoạch được xác định qua các điểm tọa độ và thông số kỹ thuật trên bản vẽ. Chỉ giới đường đỏ được xác định dựa trên tim đường, bề rộng mặt cắt ngang và các thông số kỹ thuật. Khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, các đơn vị phải tiếp tục rà soát chỉ giới đường đỏ của tuyến và các nút giao. Nếu cần điều chỉnh, hồ sơ phải được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép cập nhật vào báo cáo nghiên cứu khả thi và các bản vẽ liên quan.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng kiểm tra, xác nhận hồ sơ phương án và chủ trì nghiên cứu chỉ giới đường đỏ tại các nút giao chính. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn kiểm soát các yêu cầu về phòng, chống lũ và an toàn đê điều. UBND 8 phường, xã có tuyến đi qua chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc, cấp phép xây dựng theo thẩm quyền, xử lý vi phạm và cập nhật phương án tuyến vào các đồ án quy hoạch trên địa bàn.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và liên danh Đại Quang Minh, Trường Hải, Hòa Phát chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung thuyết minh và kết quả tính toán các thông số kỹ thuật của tuyến. Liên danh có trách nhiệm chủ trì công khai hồ sơ đã được duyệt, báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.