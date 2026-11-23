Gói thầu tư vấn trị giá hơn 10 ngàn tỷ đồng dự án tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam được trao cho liên danh Việt Nam, Hàn Quốc và Pháp gồm tám doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Nguyễn Phương

Sau thời gian dài tìm kiếm đơn vị tư vấn quốc tế, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã xác định được liên danh thực hiện gói thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể và lập hồ sơ mời thầu.

Giá trúng thầu được phê duyệt hơn 10.243 tỷ đồng (khoảng 375 triệu USD), thời gian thực hiện 30 tháng.

TÁM DOANH NGHIỆP BA QUỐC GIA CÙNG THAM GIA LIÊN DANH TƯ VẤN

Tin từ Ban quản lý Dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) cho biết, ngày 22/11/2026, đơn vị đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói TV-02 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam.

Liên danh Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc được lựa chọn với giá trúng thầu 10.243,39 tỷ đồng. Đây là một trong những gói thầu tư vấn có quy mô lớn và giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67,34 tỷ USD.

Liên danh trúng thầu gồm tám doanh nghiệp, trong đó SYSTRA của Pháp là thành viên đứng đầu. Ba doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia gồm Sambo Engineering, Yooshin Engineering Corporation và Korea National Railway (KNR).

Phía Việt Nam có bốn doanh nghiệp, gồm Tổng công ty tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải (TEDI), Công ty cổ phần tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam (TEDI SOUTH), Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (TRICC) và Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Hoàng Long (HOANG LONG).

Theo ông Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch TEDI, các nhà thầu Việt Nam sẽ đảm nhận khối lượng công việc tương đối lớn trong gói thầu TV-02. Đây cũng là những doanh nghiệp đã tích lũy kinh nghiệm qua quá trình tham gia tư vấn thiết kế một số dự án đường sắt, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến Bến Thành - Cần Giờ.

Việc bốn doanh nghiệp tư vấn trong nước cùng tham gia liên danh với các đối tác quốc tế cho thấy sự hiện diện của lực lượng tư vấn Việt Nam trong một dự án hạ tầng có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt cao. Tuy nhiên, hiệu quả của sự hợp tác này sẽ phụ thuộc vào phạm vi công việc thực tế, mức độ tham gia chuyên môn và khả năng tiếp nhận kinh nghiệm, công nghệ từ các đối tác nước ngoài trong quá trình triển khai.

Theo thông tin được công bố, liên danh trên là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu khi gói thầu đóng thầu vào 9 giờ sáng ngày 09/11/2026. Gói thầu có giá dự toán hơn 10.782 tỷ đồng, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường quốc tế.

Sau khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Ban quản lý Dự án Thăng Long và liên danh sẽ tiến hành đàm phán, thương thảo. Kết quả đàm phán là cơ sở để các bên ký hợp đồng triển khai công việc. Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hiện chưa đồng nghĩa với việc hợp đồng đã chính thức có hiệu lực.

SAU 12 THÁNG PHẢI XÁC ĐỊNH RÕ HƯỚNG TUYẾN, VỊ TRÍ NHÀ GA, CẦU VÀ HẦM

Theo yêu cầu của Ban quản lý Dự án Thăng Long, gói thầu TV-02 có phạm vi công việc bao gồm khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và lập hồ sơ mời thầu. Đây là những công việc có ý nghĩa quyết định đối với việc xác định phương án đầu tư, quy mô kỹ thuật và cơ sở triển khai các gói thầu tiếp theo của dự án.

Yêu cầu quan trọng là sau 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đơn vị tư vấn phải hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi giữa kỳ. Trong đó, hướng tuyến phải được xác định ổn định, đồng thời làm rõ các điểm khống chế quan trọng như vị trí nhà ga, cầu, hầm.

Báo cáo cũng phải đề xuất các phương án công nghệ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và quyết định. Quá trình nghiên cứu phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, đồng thời hài hòa với quy hoạch của các địa phương, hạn chế tối đa tác động đến đời sống và sinh hoạt của người dân tại những khu vực tuyến đường sắt đi qua.

Theo kế hoạch, sau khoảng 15 - 18 tháng kể từ khi hợp đồng tư vấn có hiệu lực, một số dự án thành phần đủ điều kiện sẽ được nghiên cứu, đề xuất để đẩy nhanh thủ tục triển khai, hướng tới khởi công trước.

Các công trình nhà ga tại những đô thị lớn như ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và ga Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh) được xem xét ưu tiên triển khai sớm, dự kiến vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028. Việc chuẩn bị các nhà ga này cũng gắn với yêu cầu kết nối đồng bộ hệ thống đường sắt đô thị và định hướng phát triển đô thị theo mô hình giao thông công cộng.

Song song với lập báo cáo nghiên cứu khả thi, công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng cũng được thúc đẩy. Đối với những đoạn đã xác định rõ hướng tuyến, Ban quản lý Dự án Thăng Long và đơn vị tư vấn sẽ báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, cho phép triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng, sau đó bàn giao cho địa phương tổ chức thực hiện. Mục tiêu là hoàn thành bàn giao cọc cho các địa phương trong vòng 3 tháng kể từ khi báo cáo giữa kỳ được chấp thuận, dự kiến vào quý IV-2027.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có chiều dài khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh), đi qua địa bàn 15 tỉnh, thành phố. Tuyến được quy hoạch đầu tư mới đường đôi, khổ ray 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục, với 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 67,34 tỷ USD.