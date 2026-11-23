Định hình không gian phát triển của siêu đô thị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm vừa được công bố tạo cơ sở tổ chức lại không gian phát triển sau sáp nhập theo hướng thống nhất, phát huy lợi thế từng khu vực và nâng cao sức cạnh tranh quốc tế.

Với diện tích khoảng 6.772,59km², gồm 168 xã, phường, đặc khu, thành phố có điều kiện kết nối những thế mạnh về tài chính, thương mại, công nghiệp, cảng biển, logistics, khoa học, công nghệ và kinh tế biển. Tuy nhiên, quy mô lớn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về hạ tầng, phân bổ nguồn lực và phối hợp quản lý.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, quy hoạch xác lập 5 cực động lực, gồm cực lõi trung tâm quốc tế; cực đổi mới sáng tạo phía Đông; cực công nghiệp, logistics phía Bắc; cực cảng biển, thương mại tự do phía Nam gắn với năng lượng; cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây.

Mỗi cực có chức năng, định hướng phát triển riêng nhưng được kết nối trong cấu trúc chung, hướng đến phân bổ hợp lý hoạt động kinh tế, dân cư, giảm áp lực cho khu vực trung tâm hiện hữu.

Đáng chú ý, quy hoạch không chỉ xác định không gian xây dựng mà còn chú trọng hệ thống giao thông, hạ tầng xã hội, hành lang sinh thái và không gian sông nước. Trong đó, đường sắt đô thị được định hướng trở thành xương sống của vận tải hành khách công cộng, gắn với phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Đến năm 2050, thành phố định hướng hình thành mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 960km, cùng khoảng 450km đường sắt nhẹ, tàu điện mặt đất. Đây là mục tiêu dài hạn, cần tiếp tục cụ thể hóa bằng quy hoạch chuyên ngành, chương trình đầu tư và khả năng huy động nguồn lực.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị công bố quy hoạch, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong xác định việc triển khai đồng bộ, hiệu quả quy hoạch là tiền đề quan trọng để phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Theo định hướng điều hành, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, rà soát và cập nhật các quy hoạch liên quan, huy động nguồn lực xã hội để triển khai những công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, Trung tâm Tài chính quốc tế cùng các cực động lực đã được xác lập.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng bởi thực tế hệ thống giao thông, nhà ở và hạ tầng xã hội vẫn tồn tại những điểm thiếu đồng bộ. Kết nối giữa trung tâm với đô thị vệ tinh, cảng biển, khu công nghiệp và Cảng hàng không quốc tế Long Thành còn hạn chế.

Nguồn cung nhà ở phù hợp với người lao động chưa gắn chặt với nơi làm việc, giao thông công cộng. Công viên, trường học, cơ sở y tế phân bố chưa đồng đều. Bên cạnh đó, hệ thống quy hoạch của ba địa bàn trước sáp nhập cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh để tránh chồng chéo.

Thực tế này cho thấy, cấu trúc đa cực chỉ phát huy hiệu quả khi được kết nối bằng hạ tầng đồng bộ, khả năng tiếp cận dịch vụ và những cải thiện cụ thể trong chất lượng sống của người dân.

Hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm từ những chương trình đầu tư cụ thể

Một góc khu đô thị Sala tại TP. Hồ Chí Minh

Sau khi quy hoạch được công bố, nhiệm vụ trọng tâm là xác định thứ tự ưu tiên, phân công trách nhiệm và lựa chọn những chương trình đầu tư có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, 5 cực động lực sẽ được cụ thể hóa trong kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể đang được tham mưu UBND thành phố xem xét, gắn định hướng phát triển với chương trình hạ tầng, sử dụng đất và trách nhiệm của từng cơ quan chuyên môn.

Một trong những nội dung được thúc đẩy là phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Thành phố đã chấp thuận ranh giới 5 khu vực TOD dọc tuyến Metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương, với tổng diện tích khoảng 939,18ha.

Đối với Metro số 1, Sở đã trình 8 khu vực hoặc cụm khu vực TOD gắn với 12 nhà ga, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Riêng khu vực tổ hợp ga Thủ Thiêm, ranh giới TOD khoảng 246,44ha đã được chấp thuận, đang lập quy hoạch tỷ lệ 1/2000, phấn đấu trình phê duyệt trong tháng 12/2026.

Những bước triển khai này cho thấy định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng từng bước được cụ thể hóa. Tuy nhiên, việc chấp thuận ranh giới mới là cơ sở lập quy hoạch, không đồng nghĩa toàn bộ diện tích trong phạm vi đó sẽ bị thu hồi đất.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, khu dân cư ổn định được ưu tiên chỉnh trang; dự án đã có pháp lý được xem xét phù hợp; đất công, đất trống, kho bãi được ưu tiên nghiên cứu khai thác.

Người sử dụng đất tiếp tục thực hiện quyền theo quy định pháp luật cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, nếu phát sinh. Quá trình lập quy hoạch phải lấy ý kiến cộng đồng, tiếp thu và giải trình theo quy định.

Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, tạo sự đồng thuận, hạn chế tác động không cần thiết đến đời sống người dân trong quá trình phát triển đô thị.

Khu vực nhà ga Metro số 1 tại phường Thủ Đức

Từ thực tiễn cơ sở, UBND phường Thủ Đức cho biết đã tham gia rà soát phạm vi TOD đối với cụm ga Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức thuộc tuyến Metro số 1; đồng thời chuẩn bị điều chỉnh quy hoạch phân khu phù hợp định hướng mới.

Địa phương cũng đề xuất bố trí vốn rà soát, cập nhật quy hoạch hẻm, phục vụ chỉnh trang đô thị và nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Trường hợp này cho thấy hiện thực hóa quy hoạch không chỉ là triển khai những dự án quy mô lớn mà còn phải giải quyết những vấn đề trực tiếp tại khu dân cư, từ giao thông, hạ tầng kỹ thuật đến điều kiện sống.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, những khó khăn hiện nay gồm quỹ đất sạch hạn chế, chi phí bồi thường cao, dự án có pháp lý nằm xen cài quanh nhà ga và áp lực đối với hạ tầng nội đô.

Để tháo gỡ, cần đồng bộ quy hoạch giao thông với sử dụng đất, đánh giá khả năng đáp ứng của hạ tầng, hoàn thiện cơ chế tài chính và lựa chọn phương thức đầu tư phù hợp.

Tầm nhìn 100 năm không chỉ nằm ở mục tiêu phát triển dài hạn mà còn được quyết định bởi chất lượng triển khai trong từng giai đoạn. Khi quy hoạch chuyển thành những công trình kết nối hiệu quả, không gian sống tốt hơn và môi trường đầu tư minh bạch, TP. Hồ Chí Minh sẽ có thêm nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu.