Ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng, gắn với bảo đảm an sinh xã hội

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tiếp xúc cử tri tại TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 23/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cùng Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai tiếp xúc hơn 350 cử tri thuộc 10 phường trên địa bàn thành phố sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH thành phố đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ Hai. Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được, cử tri đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đánh giá, Đồng Nai là địa bàn có nền công nghiệp phát triển, tập trung đông lao động, đồng thời đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, tác động trực tiếp đến đời sống của hàng nghìn hộ dân.

Trong bối cảnh đó, thành phố cần quan tâm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là gắn kết việc xây dựng nhà ở xã hội, bố trí tái định cư với phát triển các khu công nghiệp, hệ thống giao thông, y tế, giáo dục và các thiết chế xã hội.

Việc quy hoạch, đầu tư phải bảo đảm tính đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận việc làm, dịch vụ thiết yếu, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, trên địa bàn Đồng Nai đang triển khai nhiều công trình, dự án hạ tầng chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt đô thị kết nối TP. Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành.

Đây đều là những dự án có tính liên kết vùng, sức lan tỏa lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội không chỉ đối với Đồng Nai mà còn cho cả khu vực Đông Nam Bộ.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Dũng

Đặc biệt, khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sân bay, mở ra không gian phát triển mới, tạo cơ hội thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Để khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đề nghị Đồng Nai tập trung ưu tiên nguồn lực, tăng cường phối hợp liên vùng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Cùng với nguồn lực đầu tư công, thành phố cần nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp để huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đề cập đến công tác hoàn thiện thể chế, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, thời gian qua, Bộ Chính trị và các cơ quan Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, luật nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm mới của Đảng, tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển.

Bản chất của việc ban hành, hoàn thiện các cơ chế, chính sách là đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, từng bước chuyển phương thức quản lý xã hội, quản trị quốc gia sang dựa trên dữ liệu, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.

Cử tri kiến nghị tháo gỡ bất cập về giao thông, chuyển đổi số

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề đến các ĐBQH. Ảnh: Văn Dũng

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đến tiến độ triển khai các dự án giao thông, những bất cập trong quá trình chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.

Cử tri Nguyễn Viết Công, khu phố 11, phường Tam Hiệp, đánh giá việc đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn tồn tại tình trạng nhiều nền tảng, ứng dụng được triển khai song song, trong khi khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống còn hạn chế. Điều này khiến người dân phải thực hiện nhiều thao tác, cung cấp lại thông tin khi giải quyết thủ tục hành chính.

Từ thực tế trên, cử tri Nguyễn Viết Công kiến nghị các cơ quan Trung ương có giải pháp đẩy mạnh kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng số, khắc phục tình trạng mỗi ngành, mỗi lĩnh vực sử dụng một hệ thống riêng biệt.

Theo cử tri, cần hướng đến mục tiêu người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần; những dữ liệu đã được xác thực phải được kết nối, khai thác và sử dụng chung trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Trong khi đó, cử tri Phan Văn Vương, khu phố 1, phường Trảng Dài, phản ánh tình trạng quá tải hạ tầng giao thông tại các khu vực đông dân cư.

Theo cử tri, hai phường Trảng Dài và Tam Hiệp có hàng trăm nghìn người sinh sống, song hệ thống giao thông hiện hữu chưa đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

Cử tri kiến nghị chính quyền thành phố sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường liên phường Trảng Dài - Tam Hiệp, góp phần giảm áp lực giao thông, tăng cường kết nối giữa các khu dân cư và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tin về nội dung này, đại diện UBND TP. Đồng Nai cho biết, thành phố đã có chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường liên phường Trảng Dài - Tam Hiệp với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến khoảng 2.400 tỷ đồng. Hiện các cơ quan, đơn vị liên quan đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án trong giai đoạn 2026 - 2028.

Đối với công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, UBND thành phố xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2026 - 2030, gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Thành phố đang tập trung công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên nền tảng số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa quy trình giải quyết hồ sơ, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Những kiến nghị của cử tri tại hội nghị cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, đẩy mạnh liên thông dữ liệu và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, bảo đảm các chủ trương phát triển thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.