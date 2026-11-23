Sofa là món nội thất có giá trị tương đối lớn và thường chiếm vị trí trung tâm trong phòng khách. Đây không chỉ là nơi các thành viên nghỉ ngơi, quây quần mà còn là khu vực tiếp đón khách. Vì vậy, lựa chọn một bộ sofa phù hợp cần tính đến cả thẩm mỹ, diện tích căn phòng và thói quen sinh hoạt.

Không ít gia đình chỉ nhận ra chiếc ghế quá lớn, gây vướng lối đi hoặc không thoải mái khi sử dụng sau khi đã mua về. Dưới đây là 8 sai lầm nên tránh khi chọn mua và sắp xếp sofa.

Chọn kiểu dáng không phù hợp với căn phòng

Hình dáng và diện tích phòng khách là những yếu tố cần cân nhắc đầu tiên. Với phòng khách dài, hẹp như nhà ống, sofa góc chữ L có thể giúp tận dụng góc phòng và phân định khu vực tiếp khách.

Trong khi đó, phòng vuông vắn có thể phù hợp với sofa văng dáng thẳng kết hợp ghế đơn. Cách bố trí này tạo sự linh hoạt, giúp không gian không bị cảm giác nặng nề bởi một bộ ghế quá lớn.

Không đo đạc kỹ vị trí đặt ghế

Ước lượng bằng mắt khi đi mua sofa dễ dẫn đến tình trạng ghế quá dài, quá sâu hoặc chiếm nhiều diện tích hơn dự kiến. Trước khi chọn mua, bạn nên đo chiều dài, chiều rộng khu vực đặt ghế, đồng thời tính cả khoảng trống dành cho bàn trà và lối đi.

Với phòng khách nhỏ, những mẫu sofa chân cao, tựa lưng thấp có thể tạo cảm giác thoáng hơn. Bạn cũng nên xác định trước vị trí các món nội thất khác để hình dung tổng thể không gian.

Quên kiểm tra kích thước cửa và thang máy

Sofa có thể vừa với phòng khách nhưng lại không lọt qua cửa chính, hành lang hoặc thang máy. Đây là vấn đề cần đặc biệt lưu ý tại các căn hộ chung cư.

Trước khi đặt hàng, hãy kiểm tra kích thước sofa sau khi đóng gói và đối chiếu với lối vận chuyển. Nếu không gian hạn chế, bạn có thể cân nhắc mẫu có chân tháo rời hoặc thiết kế ghép khối để thuận tiện khi đưa vào nhà.

Chọn sofa theo sở thích mà bỏ qua nhu cầu sử dụng

Một mẫu ghế đẹp ở cửa hàng chưa chắc đã phù hợp với sinh hoạt hằng ngày. Gia đình có trẻ nhỏ nên ưu tiên chất liệu dễ vệ sinh, ít bám bẩn và có độ bền phù hợp. Nếu thường xuyên nằm nghỉ hoặc xem tivi trên sofa, độ sâu đệm ngồi và khả năng nâng đỡ lưng cũng cần được chú ý.

Ngược lại, nếu phòng khách chủ yếu dùng để tiếp khách, bạn có thể chọn thiết kế gọn gàng, đệm có độ vững chắc để giữ phom dáng.

Phối nội thất quá rập khuôn

Mua sofa, bàn trà và ghế đơn cùng kiểu dáng, màu sắc đôi khi khiến phòng khách thiếu điểm nhấn. Thay vì chọn mọi món đồ theo một bộ có sẵn, bạn có thể phối hợp những hình khối và chất liệu khác nhau nhưng vẫn bảo đảm sự hài hòa.

Chẳng hạn, sofa dáng thẳng, góc cạnh có thể kết hợp với bàn trà tròn để tạo sự cân bằng. Tuy nhiên, cần chú ý tỷ lệ kích thước và màu sắc để tổng thể không bị rối mắt.

Chỉ quan tâm màu sắc mà bỏ qua độ êm của đệm

Màu sắc có thể ảnh hưởng đến cảm nhận về diện tích và phong cách căn phòng. Gam sáng thường tạo cảm giác nhẹ nhàng, trong khi màu tối mang đến vẻ ấm áp nhưng có thể khiến phòng nhỏ trông nặng nề hơn.

Dù vậy, không nên chọn sofa chỉ vì màu sắc đẹp. Khi mua, bạn nên ngồi thử để kiểm tra độ lún của đệm, độ ngả lưng và cảm giác nâng đỡ. Một chiếc ghế phù hợp cần đem lại sự thoải mái khi sử dụng lâu dài.

Luôn mặc định kê sofa sát tường

Đẩy sofa sát tường là cách bố trí phổ biến để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, với phòng khách rộng hoặc không gian mở, bạn có thể đặt sofa cách tường một khoảng phù hợp.

Cách sắp xếp này giúp phân chia khu vực tiếp khách với bàn ăn hoặc các không gian chức năng khác mà không cần vách ngăn. Điều quan trọng là vẫn phải bảo đảm lối đi thuận tiện và không khiến căn phòng trở nên chật chội.

Bố trí khoảng cách xung quanh sofa thiếu hợp lý

Ngay cả khi đã chọn đúng mẫu ghế, việc sắp xếp thiếu khoảng trống cũng có thể khiến phòng khách bất tiện. Theo gợi ý trong bài, lối đi xung quanh sofa nên rộng khoảng 75-90cm để mọi người di chuyển dễ dàng.

Khoảng cách giữa sofa và bàn trà có thể duy trì khoảng 45cm, giúp người ngồi thuận tiện đứng lên, ngồi xuống và lấy đồ. Tùy diện tích thực tế, bạn nên điều chỉnh để vừa bảo đảm công năng, vừa giữ được sự thông thoáng.

Chọn sofa không đơn thuần là tìm một mẫu ghế đẹp mà cần cân nhắc sự phù hợp với diện tích, cách sinh hoạt và tổng thể nội thất. Đo đạc trước khi mua, ngồi thử để kiểm tra độ thoải mái và tính toán khoảng cách khi bố trí sẽ giúp gia đình tránh những bất tiện sau này.