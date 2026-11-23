100% thôn đăng ký nhu cầu đầu tư

Theo báo cáo của UBND xã Đồng Kỳ, TP Bắc Ninh về tình hình triển khai Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND tỉnh sau khi nghị quyết được ban hành, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các thôn rà soát hiện trạng giao thông, xác định nhu cầu đầu tư và tổ chức họp dân đăng ký danh mục công trình.

Đến nay, 22/22 thôn đã tổ chức họp dân, lập biên bản và đăng ký nhu cầu đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2026–2030. Tổng nhu cầu kinh phí được đề xuất là 199,4 tỷ đồng, gồm 144,9 tỷ đồng đề nghị ngân sách thành phố hỗ trợ, 21 tỷ đồng từ ngân sách xã và 33,5 tỷ đồng do người dân đóng góp, huy động từ các nguồn khác.

Riêng năm 2026, tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 67,45 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ gần 48,92 tỷ đồng; ngân sách xã 754,5 triệu đồng; người dân đóng góp và các nguồn huy động khác gần 17,78 tỷ đồng.

Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Đồng Kỳ, TP Bắc Ninh.

Kết quả đăng ký tại tất cả các thôn cho thấy sự đồng thuận và tích cực tham gia của người dân đối với chủ trương phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, đồng thời tạo cơ sở để địa phương tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư theo nhu cầu thực tế.

Qua kiểm tra, rà soát, đợt 1 năm 2026, xã xác định khối lượng thực hiện là 29,778 km, giảm 21,607 km so với 51,385 km đăng ký ban đầu. Kinh phí ngân sách tỉnh (thành phố) thực hiện đợt này là 30,185 tỷ đồng.

UBND xã đã chỉ đạo các thôn, hộ dân tập trung giải phóng mặt bằng và thực hiện phần kinh phí đối ứng. Đến thời điểm báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng tại các thôn cơ bản hoàn thành, người dân đang tiếp tục đóng góp kinh phí đối ứng. Đơn vị chuyên môn đồng thời lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán công trình để trình thẩm định, phê duyệt. Địa phương dự kiến khởi công một số tuyến từ đầu tháng 11/2026.

Tích cực triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Bên cạnh đầu tư giao thông nông thôn, xã Đồng Kỳ cũng đang tích cực triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng Kỳ đang tích cực triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Tổng kế hoạch vốn các chương trình năm 2026 được giao quản lý là hơn 20,12 tỷ đồng, gồm 16,099 tỷ đồng vốn năm 2026 và hơn 4,02 tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2025. Đến thời điểm báo cáo, UBND xã đã phân bổ chi tiết hơn 16,23 tỷ đồng.

Trong tổng số 16,099 tỷ đồng vốn được giao năm 2026, vốn đầu tư phát triển là 11,754 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 4,345 tỷ đồng. Tính đến ngày 27/10/2026, địa phương đã khởi công 2 dự án, 1 dự án đang chuẩn bị lựa chọn nhà thầu và dự kiến khởi công đầu tháng 11. Đối với các nội dung chi từ vốn sự nghiệp, UBND xã đang chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh triển khai, phấn đấu cơ bản hoàn thành giải ngân trước ngày 31/12/2026.

Quá trình thực hiện các chương trình vẫn gặp một số khó khăn do thủ tục, hướng dẫn phân bổ vốn còn phức tạp; nguồn lực đối ứng của ngân sách xã và người dân hạn chế. Đối với các công trình giao thông, giá vật liệu xây dựng biến động cũng ảnh hưởng đến khả năng cân đối kinh phí. Theo báo cáo, giá đá tại một số thời điểm cao hơn khoảng 20–30% so với mức giá tham khảo.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, hệ thống văn bản hướng dẫn có nhiều nội dung, thành phần, trong khi việc xác định nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp ở một số nội dung chưa rõ ràng, gây khó khăn cho công tác phân bổ và tổ chức thực hiện.

Đồng Kỳ đề xuất TP quan tâm đầu tư một số cầu và nâng cấp đường sá để bảo đảm đi lại an toàn và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Đồng Kỳ kiến nghị UBND thành phố và các sở, ngành hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về định mức, dự toán, chi phí tư vấn, thuế giá trị gia tăng đối với vật liệu xây dựng; xem xét phương án bổ sung kinh phí khi giá vật liệu tăng so với thời điểm lập dự toán. Đồng thời, địa phương đề nghị sớm hệ thống hóa các văn bản hướng dẫn, ban hành tài liệu thống nhất về nội dung thực hiện và phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

Địa phương cũng đề xuất quan tâm đầu tư cầu Nông trường, cầu Ông Bang và cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.292C, đoạn đường 268 từ ngã ba Đồng Vương - Bố Hạ, nhằm tăng cường kết nối giao thông, bảo đảm đi lại an toàn và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng Kỳ có diện tích tự nhiên hơn 6.143 ha, gồm 22 thôn với 22.876 nhân khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 51,55% dân số. Địa hình chủ yếu là đồi núi, dân cư phân bố không tập trung, khiến việc đầu tư hạ tầng và tổ chức sản xuất gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, việc huy động nguồn lực hoàn thiện giao thông nông thôn và các công trình thiết yếu được địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.